लसीकरणात संत्रानगरीने मुंबईला पछाडले, राज्यात पुणे अव्व्ल

नागपूर : लसीकरणाला मोठा वेग आला असून राज्यात दररोज दोन लाखांवर नागरिक लस घेत आहेत. लसीकरणात टक्केवारीनुसार नागपूर जिल्ह्याने राजधानी मुंबईला मागे टाकले आहे. विशेष म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील नागरिक लसीकरणाला सर्वाधिक प्रतिसाद देत असल्याचे आकडेवारीतून अधोरेखित झाले. हेही वाचा - नागरिकांनो, कोरोना फोबियाच्या विळख्यात अडकू नका; कोरोना हा सामान्य आजारासारखा आजार राज्य सरकारने मार्च महिन्यात झालेल्या एकूण लसीकरणाबाबतची आकडेवारी स्पष्ट केली आहे. २०११ च्या जनगणेनुसार राज्याची लोकसंख्या पावणेबारा कोटी आहे. मार्चमध्ये राज्यातील ६० लाख २९ हजार ६४९ नागरिकांनी लस घेतली. ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व विविध आजार असलेल्या ४५ ते ६० वयोगटातील नागरिकांना लस देणे सुरू झाल्यानंतर लसीकरणाला वेग आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना १ मार्चपासून लसीकरण सुरू झाले. महिनाभरात २७ लाख ८२ हजार ५०४ ज्येष्ठ नागरिकांनी लस घेतली. ४५ ते ६० वयोगटातील विविध आजाराने ग्रस्त ६ लाख ७१ हजार १४४ नागरिकांनी लस घेतली. १६ जानेवारीपासून लसीकरणाला सुरुवात झाली असली तर खऱ्या अर्थाने मार्चपासून लसीकरणाला वेग आला. मार्चमध्ये लसीकरण करणाऱ्यांची एकूण टक्केवारी ५.२ टक्के आहे. हेही वाचा - परिस्थिती गंभीर! शववाहिकाही पडताहेत कमी, आता आपली बसमधूनही मृतदेहांची वाहतूक लसीकरणात पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या ९४ लाख ३० हजारांवर आहे. मार्चमध्ये येथील ७ लाख ४६ हजार ८०५ नागरिकांनी लस घेतली. यात आरोग्यसेवक, फ्रंटलाईन वर्कर, ज्येष्ठ नागरिक व ४५ ते ६० वयोगटातील विविध आजार असलेल्या नागरिकांचा समावेश आहे. नागपूर जिल्ह्याची लोकसंख्या ४६ लाख ५० हजारांवर असून येथील ३ लाख ५९ हजार ९४३ नागरिकांनी लसीकरण केले. मुंबईची लोकसंख्या १ कोटी ८४ लाखांवर असून येथील ११ लाख २६ हजार ४६७ नागरिकांनी लस घेतली. लसीकरणाची टक्केवारी - पुणे ७.९ टक्के

नागपूर ७.५ टक्के

मुंबई ६.१ टक्के राज्यात लसीकरण करणारे नागरिक ६० लाख २९ हजार ६४९

