Namo Sanman: ‘नमो सन्मान’च्या हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांत संभ्रम, कर्जमाफीचा पात्रतेवर परिणाम होणार का? लाखो लाभार्थी प्रतीक्षेत

सांगली: राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर सांगली जिल्ह्यातील ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात या योजनेचे सुमारे ३ लाख ९३ हजार लाभार्थी आहेत. गेल्या दोन हप्त्यांची रक्कम अद्याप त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. त्यामुळे ‘नमो सन्मान’चा नववा हप्ता कर्जमाफीच्या प्रक्रियेशी जोडला गेला आहे का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे..कर्जमाफीस पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘नमो सन्मान’चा प्रलंबित हप्ता मिळणार नाही, अशी चर्चा सध्या शेतकरी वर्गात सुरू आहे. मात्र, कर्जमाफीची प्रक्रिया आणि ‘नमो सन्मान’ योजनेच्या हप्त्याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही..“इच्छा पूर्ण होणार, पण...” ‘बायंगी : पळायची नाही, टाळायची!’ टीव्हीएफचा पहिलाच मराठी सिनेमा, अमेय वाघ मुख्य भूमिकेत.त्यामुळे हप्ता रखडण्यामागील नेमके कारण काय, कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या हप्त्यावर त्याचा परिणाम होणार का, याबाबत संभ्रम कायम आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेचे आतापर्यंत २३ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत..ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीतील २४ वा हप्ता ऑक्टोबरमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या योजनेचा निधी नियमितपणे मिळत असताना राज्याच्या ‘नमो सन्मान’ योजनेचा हप्ता रखडल्याने शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी हप्त्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. .IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल.कर्जमाफीची पात्रता, ‘नमो सन्मान’चा प्रलंबित हप्ता आणि दोन्ही योजनांचा परस्पर संबंध याबाबत शासनाने तातडीने स्पष्टता करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. हप्ता कधी जमा होणार, याकडे जिल्ह्यातील ३.९३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.