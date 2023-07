By

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता नवा अध्याय सुरु झाला आहे. यामध्ये अजित पवारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये समील होण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली आहे. यामुळं महाविकास आघाडीत देखील फूट पडली आहे. यापार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पक्षाची भूमिका मांडली आहे. (Nana Patole speaks on Congress stand on politics of Maharashtra)

पटोले म्हणाले, आम्ही सध्या 'वेट अँड वॉच' च्या भूमिकेत आहोत. भाजपनं ऑपरेशन लोटसच्या नावाखाली भ्रष्टाचार आणि भय या दोन गोष्टी दाखवून लोकांच्या विचारांशी खेळणं आणि मूळ मुद्दे बाजुला ठेवून लोकांवर अन्याय करणं हा खेळ सुरु आहे. आता पुढे काय होतंय याचं वेट अँड वॉच आम्ही करत आहोत.

जयंत पाटलांशी माझं बोलणं झालंये, ते देखील काही स्पष्ट भूमिका मांडत नाहीएत. पण शरद पवारांची प्रेस झाल्यावरच नेमकं काय आहे. भाजप ऑपरेशन लोटसद्वारे लोकशाहीची गळा घोटत आहे. पण जनता हुशार आहे. जे लोकशाहीला मानत नाही हा भाजपचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला आहे.