Nandurbar: कुशीत नवजात लेक, तर समोर मुलाचा मृतदेह; काही तासाताच आनंद हिरावला, नियतीचा क्रूर खेळ

नंदुरबार: चिमुकलीच्या रूपात घरात लक्ष्मीचे आगमन झाल्याने पावरा कुटुंबात आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, क्रूर नियतीने हा आनंद काही तासांतच हिरावून घेतला. चिमुकलीच्या जन्माचा आनंद साजरा होत असतानाच, त्याच दिवशी तिच्या दोन वर्षीय सख्ख्या भावाचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला. या घटनेमुळे आईच्या एका डोळ्यात मुलीच्या जन्माचा आनंद, तर दुसऱ्या डोळ्यात पोटच्या गोळ्याच्या मृत्यूचे दुःख. धडगाव तालुक्यातील आमला गावात नुकत्याचा घडलेल्या या घटनेने जिल्हा हळहळला..आमला येथील मंगेश पावरा यांच्या पत्नी शकुंतला यांना प्रसूती कळा येऊ लागल्याने धडगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथे त्यांनी एका गोंडस मुलीला जन्म दिला. मंगेश पावरा हे पत्नीसोबत रुग्णालयात होते, तर घरी त्यांचे वृद्ध वडील, बहीण आणि दोन वर्षांचा मुलगा विराट होते. चिमुरडा विराट घराच्या अंगणात खेळत असताना त्याला विषारी सापाने चावा घेतला. हा प्रकार लक्षात येताच आजोबांनी नातेवाइकांच्या मदतीने विराटला तातडीने दुचाकीवरून धडगाव रुग्णालयाकडे नेण्याची धडपड सुरू केली..Yoga Day Wishes in Marathi: योग म्हणजे स्वतःशी जोडणारा सर्वात सुंदर संवाद! योग दिनानिमित्त तुमच्या प्रियजनांना पाठवा खास मराठी शुभेच्छा आणि प्रेरणादायी संदेश!.मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच वाटेतच विराटची प्राणज्योत मालवली. ज्या रुग्णालयात शकुंतला यांनी मुलीला जन्म दिला, त्याच रुग्णालयात त्यांच्या दोन वर्षाच्या मुलाचा मृतदेह आणण्यात आला. बाळंत मातेला जेव्हा ही बातमी समजली, तेव्हा तिच्या आक्रोशाने रुग्णालय परिसर सुन्न झाला..आरोग्य सुविधांचा अभावसातपुड्याच्या दुर्गम डोंगराळ भागात पावसाळ्याच्या सुरुवातीला सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील लांबचे अंतर, रस्त्यांचा अभाव आणि वेळेवर उपचार न मिळणे यामुळे दरवर्षी अनेक निष्पाप जीवांना प्राण गमवावे लागतात. प्रशासनाने दुर्गम भागात पुरेशी सर्पदंश प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे..Omraje Nimbalkar यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न! ऑपरेशन टायगर फेल करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंची रात्रीत एक मोठी चाल."आमच्या घरात मुलीच्या जन्माने लक्ष्मी आली. या आनंदात आम्ही खूश होतो. पण मुलाला सर्पदंश झाल्याचे समजले, त्याला दवाखान्यात आणले पण तोपर्यंत त्याचा श्वास थांबला. एका बाजूला बाळंत झालेली पत्नी बेडवर होती आणि दुसऱ्या बाजूला माझ्या पोटच्या गोळ्याचा मृतदेह. शासनाने मदतीचा हात देऊन आधार द्यावा."- मंगेश पावरा, आमला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.