Anil Parab : कदमांविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा करणार, अनिल परब यांचे प्रत्युत्तर; त्यांची ‘नार्को’ चाचणी करावी

मुंबई : ‘‘रामदास कदम यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर १४-१५ वर्षांनंतर कंठ फुटला आहे. जोपर्यंत उद्धव ठाकरेंकडून मिळत होते तोपर्यंत उद्धव ठाकरे चांगले होते. रामदास कदम म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांची ‘नार्को’ चाचणी झालीच पाहिजे. त्यांनी केलेल्या आरोपांविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा करणार आहे. या दाव्यातून जी रक्कम येईल ती पूरग्रस्तांना पाठवण्यात येईल, अशा शब्दांत शिवसेना नेते सचिव अनिल परब यांनी रामदास कदम यांच्या आरोपांना शनिवारी प्रत्युत्तर दिले..पत्नीने जाळून घेतले की जाळले?वैयक्तिक पातळीवर जात अनिल परब यांनीही कदम यांच्यावर आरोप करीत संशय व्यक्त केला. ते म्हणाले, ‘‘रामदास कदम यांच्या पत्नीने १९९३ मध्ये जाळून घेतले. ते जाळून घेतले की तिला जाळले हे देखील ‘नार्को’ चाचणीत आले पाहिजे. खेडमध्ये कोणाला बंगले बांधून दिले, त्या बंगल्यावरून काय गोंधळ झाला हे सगळे बाहेर आले पाहिजे. जर हे ‘नार्को’त बाहेर नाही आले तर त्यांचा मुलगा योगेश कदम गृह राज्यमंत्री आहेत. त्यांच्या आईने जाळून घेतले होते. त्या प्रकरणी चौकशी झाली पाहिजे, अशी मुख्यमंत्र्यांकडे माझी मागणी आहे.’’.पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.सीबीआय चौकशी करा : कदमबाळासाहेब ठाकरे यांचे पार्थिव दोन दिवस ठेवले होते का, याची ‘सीबीआय’ चौकशी करा, अशी नवीन मागणी शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी केली आहे. याविषयी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहिणार असल्याचे ते म्हणाले. मी माझ्या बोलण्यात डॉक्टरांचा संदर्भ दिला होता. त्या डॉक्टरांवरही ते अब्रूनुकसानीचा दावा करणार आहेत का? त्यांच्याकडे पैसे कमी पडले असतील म्हणून ते दावा करणार आहेत, अशी टीका कदम यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.