Anil Parab : कदमांविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा करणार, अनिल परब यांचे प्रत्युत्तर; त्यांची ‘नार्को’ चाचणी करावी

Ramdas Kadam : रामदास कदम यांच्या आरोपांवर संतप्त झालेले शिवसेना नेते अनिल परब यांनी त्यांची 'नार्को' चाचणी व्हावी अशी मागणी केली, तसेच कदम यांच्या पत्नीच्या १९९३ मधील मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करत त्यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्याचा इशारा दिला.
मुंबई : ‘‘रामदास कदम यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर १४-१५ वर्षांनंतर कंठ फुटला आहे. जोपर्यंत उद्धव ठाकरेंकडून मिळत होते तोपर्यंत उद्धव ठाकरे चांगले होते. रामदास कदम म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांची ‘नार्को’ चाचणी झालीच पाहिजे. त्यांनी केलेल्या आरोपांविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा करणार आहे. या दाव्यातून जी रक्कम येईल ती पूरग्रस्तांना पाठवण्यात येईल, अशा शब्दांत शिवसेना नेते सचिव अनिल परब यांनी रामदास कदम यांच्या आरोपांना शनिवारी प्रत्युत्तर दिले.

