Nashik Kumbh Mela: कुंभमेळ्यासाठी नाशिककरांवरच २०० कोटींचं कर्ज; महापालिकेकडून ग्रीन बॉण्ड विक्रीची घोषणा

Nashik Municipal Corporation: नाशिकमध्ये कुंभमेळा होऊ घातला आहे. त्यासाठी नाशिक महानगरपालिका तब्बल २०० कोटी रुपयांचा फंड कर्जाच्या स्वरुपात उभा करत आहे. त्यासाठी पालिकेने ग्रीन बाँड विक्रीचा घोषणा केलीय. या बाँडची किंमत प्रत्येकी एक हजार रुपये इतकी असणार आहे. सामान्य नागरिकांना हे बाँड खरेदी करता येतील..आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा कर्ज उभारण्याची तयारी केलीय. महापालिकेच्या २०० कोटी रुपयांच्या हरित कर्जरोख्यांना 'सेबी'कडून अंतिम मंजुरी मिळाल्याने येत्या बुधवारी २५ फेब्रुवारीला हा ग्रीन बाँड इश्यू बाजारात आणला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, सर्वसामान्य नागरिकांनाही हे बॉण्ड खरेदी करता येणार आहेत..कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी यापूर्वीच २०० कोटी रुपयांचे म्युनिसिपल बाँड उभारण्यात आले होते. त्यावर ७.८० टक्के व्याजदर देण्यात येत आहे. आता त्याच धर्तीवर आणखी २०० कोटी रुपयांचे हरित कर्जरोखे काढले जाणार असल्याने एकूण कर्जाचा आकडा ४०० कोटींवर पोहोचणार आहे. त्यामुळे आगामी काही वर्षे महापालिकेला भांडवली कामांपेक्षा कर्जफेडीवरच अधिक भर द्यावा लागणार, अशी चर्चा रंगू लागली आहे..या नव्या ग्रीन बॉण्डमधून मलनिस्सारण योजनेअंतर्गत जलवाहिन्यांचे जाळे उभारणे आणि मुकणे धरण थेट पाइपलाइन विस्तारित योजनेसाठी निधी वापरण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडून १३ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार असून सुमारे २६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ महापालिकेला मिळणार आहे. मात्र कुंभाच्या तयारीसाठी घेतले जाणारे हे कर्ज भविष्यात नाशिककरांच्या खांद्यावर किती आर्थिक ओझं वाढवणार? कुंभाची तयारी की कर्जाचा डोंगर? यावर आता शहरात चर्चा सुरू झाली आहे..हे ग्रीन बाँड प्रत्येकी १,००० दर्शनी मूल्य असलेल्या मूल्यमापन केलेल्या सूचीबद्ध, करपात्र, असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अशा 'ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स'चे कर्ज रोखे असतील. येत्या बुधवारी २५ फेब्रुवारीला ग्रीन बाँड इश्यू उघडणार तर २ मार्चला बंद होणार आहेत. महापौर हिमगौरी आडके, पालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी ही माहिती दिली.