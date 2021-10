अज्ञात NCB अधिकाऱ्याच्या 'त्या' पत्रात काय म्हटलंय? वाचा सविस्तर

मी एनसीबीचा एक कर्मचारी असून गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबई ऑफिसमध्ये कार्यरत आहे. गृहमंत्री अमित शहांनी Directorate of Revenue Intelligence (DRI) मध्ये काम करणाऱ्या समीर वानखेडेंना out of way DRI मधून लोन बेसिसवर एनसीबीमध्ये झोनल डायरेक्टर पदावर जॉईन केलं.