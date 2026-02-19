Maratha Empire: मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवणारा नकाशा एकतर्फी हटवला; भोसले घराणे संतापले, कुणावर केले गंभीर आरोप?

नागपूरकर भोसले राजघराण्याचे सध्याचे वंशज मुधोजीराजे भोसले यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेवर (एनसीईआरटी) गंभीर आरोप केला आहे. आठवी इयत्तेच्या इतिहास पुस्तकातून १७५९ च्या मराठा साम्राज्याच्या विस्ताराचे दर्शन घडवणारा महत्त्वाचा नकाशा एकतर्फीपणे काढून टाकण्यात आला असून, यामागे राजस्थानमधील राजपूत घराण्यांचा दबाव कार्यरत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या नकाशाला पुन्हा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची मागणी त्यांनी तीव्रपणे केली आहे..मूळ नकाशात ‘कटक ते अटक’पर्यंत पसरलेल्या मराठा साम्राज्याची सीमा स्पष्टपणे दर्शवण्यात आली होती. हा नकाशा गेल्या अनेक वर्षांपासून एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट होता. मात्र, राजस्थानातील काही राजघराण्यांनी आणि राजपूत संघटनांनी तो चुकीचा असल्याचा आरोप करत नकाशा हटवण्याची मागणी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राजस्थानच्या काही भागांवर मराठ्यांचे अधिपत्य नव्हते. या मागणीला राजस्थानचे काही लोकप्रतिनिधींनीही पाठिंबा दिला आणि केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. परिणामी, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठीच्या नव्या पुस्तकात हा नकाशा प्रकाशित करण्यात आला नाही. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यातच ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सूचित होते..महाराष्ट्रातील काही तरुणांनी यासंबंधी आरटीआय दाखल केल्यानंतर एनसीईआरटीने नकाशा हटवल्याची कबुली दिली. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, नकाशा हटवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या समितीत महाराष्ट्रातील एकही ज्येष्ठ इतिहासकार नव्हता. ज्येष्ठ मराठी इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदळे यांच्या निधनानंतर एनसीईआरटीच्या संबंधित समितीवर कोणत्याही मराठी व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली नाही, हे मुधोजीराजे यांनी अधोरेखित केले..Shivaji Maharaj Video: इतिहास जिवंत झाला! शिवराज्याभिषेकापासून रायगडच्या 3D मॅपिंगपर्यंत… 2025 मध्ये AI ने घडवलेले शिवरायांचे थरारक क्षण.ऐतिहासिक पुराव्याकडे लक्षमुधोजीराजे भोसले यांनी ऐतिहासिक पुराव्याकडे लक्ष वेधले. मुघल सम्राटांनी अहमदशाह अब्दालीच्या आक्रमणांपासून स्वतःचे राज्य वाचवण्यासाठी राजस्थानचे काही भाग मराठ्यांच्या संरक्षणाखाली सोपवले होते. याबाबत मुघल आणि मराठ्यांमध्ये ‘अहमदिया तह’ झाला होता. या कराराकडे एनसीईआरटीने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. ते म्हणाले, “जर राजस्थानचा काही भाग मराठ्यांच्या अधिपत्याखाली नव्हता, तर महाराष्ट्रातून मराठे अटकपर्यंत कसे पोहोचले? हा साधा प्रश्नच सर्व वादाचा मूळ आहे.”.इतिहासाशी छेडछाड करण्याची कृतीमराठा साम्राज्याचा खरा भौगोलिक विस्तार दाखवणारा हा नकाशा पुस्तकातून काढून टाकणे ही इतिहासाशी छेडछाड करण्याची कृती असल्याचे मुधोजीराजे यांनी स्पष्ट केले. “कटक ते अटक” हा विस्तार ऐतिहासिक सत्य आहे. तो लपवणे म्हणजे भावी पिढीला मराठा वैभवाची ओळखच देणार नाही, असे त्यांचे मत आहे..सर्व लोकप्रतिनिधींना आवाहनमुधोजीराजे यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि सर्व लोकप्रतिनिधींना आवाहन केले आहे की, हा मुद्दा तातडीने उचलून धरा. मराठा साम्राज्याच्या गौरवशाली इतिहासाला न्याय मिळावा यासाठी नकाशा पुन्हा प्रकाशित करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाका. शैक्षणिक पुस्तकांमध्ये ऐतिहासिक तथ्ये विकृत होऊ नयेत, यासाठी सर्व स्तरांवरून प्रयत्न व्हावेत, अशी त्यांची अपेक्षा आहे..Chhatrapati Shivaji Maharaj : दुष्काळाच्या सावलीत जन्मले शिवराय; सोन्यालाही कवडीमोल भाव, कठीण बालपणातून कसं घडलं स्वराज्याचं भविष्य?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.