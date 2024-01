those who leave party are defeated sharad pawar criticize ajit pawar group politics Esakal

महाराष्ट्र MLA Disqualification Case : राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाचे वेळापत्रक ठरले; बारा दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय येणार? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड करत भाजपला सोबत घेऊन सरकार स्थापन केलं. त्यामुळे शिवसेना आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे.