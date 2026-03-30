Ashok Kharat Case : नीलम गोऱ्हे देखील अशोक खरातकडे भविष्य पाहायला जायच्या; तृप्ती देसाईंच्या आरोपाने खळबळ

नाशिकच्या भोंदूबाबा खरात प्रकरणात नवीन खुलासे होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी शिवसेना शिंदे गटाचे माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी या प्रकरणात ३९ आमदार खरातला भेटले होते, मग फक्त आपलेच नाव का टार्गेट केले जात आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. आता विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे या देखील खरातकडे भविष्य पाहायला जायच्या असा दावा सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी केला आहे. .तृप्ती देसाई यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ३९ आमदारांमध्ये नीलम गोऱ्हे यांचाही समावेश होता. त्या अशोक खरात याला नाशिक मधील एका हॉटेलमध्ये भेटल्या होत्या. आमदारकी आणि मंत्रीपदाबाबत भविष्य जाणून घेण्यासाठी त्या भेटल्या असल्याचा दावा देसाई यांनी केला. .विधान परिषद किंवा मंत्री पदासाठी त्या अनेकवेळा खरातला भेटल्या. नीलम गोरे या नाशिकच्या कॉलेज रोड वरील अशोक खरात च्या ऑफिसला भेटायला जात होत्या ज्या ऑफिस मध्ये अनेक महिलांवर अत्याचार झालेल्या त्याच ऑफिसला नीलम गोरे भेटल्या होत्या. असा खळबळजनक खुलासा तृप्ती देसाई यांनी केला आहे. .देसाई म्हणाल्या की, नीलम गोऱ्हे या मागील ७ ते ८ वर्षांतून अशोक खरातच्या संपर्कात होत्या. त्या दोघांमध्ये पैशांची देवाणघेवाण झाली का याची चौकशी एसआयटीने करावी अशोक खरात चे शिक्षण क्षेत्रात संबंध होते. याची एसआयटीकडे माहिती आहे. .नीलम गोऱ्हे या संविधानिक पदावर आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या नेत्या आहेत .त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्या कडे तक्रार करणार आहे.त्यांच्यावर टीका केली म्हणून त्या जर हक्क भंगाची नोटीस पाठवणार असतील तर त्यांनी खरे बोलावे. मी जबाबदारीने बोलत आहे. वेळ पडली तर ज्यांना हे माहित आहे त्या लोकांना मी कॅमेऱ्यासमोर घेऊन येईल, असे आव्हानही तृप्ती देसाई यांनी दिले.