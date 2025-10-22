Lokpal BMW Cars : ‘लोकपाल’ फिरणार आलिशान मोटारीतून; अध्यक्षांसह सदस्यांसाठी सात वाहने खरेदी करणार

नवी दिल्ली : देशातील सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या ‘लोकपाल’चे अध्यक्ष आणि सदस्य आता आलिशान गाड्यांमधून फिरणार आहेत. यासाठी ‘लोकपाल’ने महागड्या व अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या बीएमडब्ल्यू मोटारी विकत घेण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. अध्यक्ष आणि सहा सदस्यांसाठी बीएमडब्लू तीन मालिकेतील ‘३३० एलआय’ या श्रेणीतील सात गाड्या खरेदी करण्यात येणार आहे. या प्रत्येक मोटारीची किंमत ७० लाख रुपये आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर हे लोकपालचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. .Pune Crime News : उंड्री- पिसोळी रस्त्यावर दारू दुकानात चोरी; दीड लाखाची रोकड लंपास.मोटारींसाठी निविदा १६ ऑक्टोबरला जाहीर करण्यात आली आहे. ‘लोकपाल’ वाहनचालक आणि कर्मचाऱ्यांना मोटार चालविण्याचे सात दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यास मोटार निर्माती कंपनी ‘बीएमडब्ल्यू’ला सांगण्यात येणार आहे. यात त्यांना गाडीची इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रणालीची माहिती देण्यात येईल. निविदेचा कालावधी ती उघडल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांसाठी वैध राहणार आहे..मोटारीची वैशिष्ट्ये‘बीएमडब्ल्यू’च्या संकेतस्थळावरील वर्णनानुसार बीएमडब्ल्यू तीन मालिकेतील ‘लाँग व्हिलेबल’ ही श्रेणी देशात यावर्षी सादरया श्रेणीतील ही सर्वांत मोठी मोटार. दुसऱ्या रांगेतील आसनांमध्ये अधिक जागामोटारीची किंमत ७० लाख असून सात गाड्यांसाठी पाच कोटी रुपये खर्च होणार‘लोकपाल’च्या नवी दिल्लीतील कार्यालयात मोटारी पाठविणार‘साधे व जमिनीवरील लोक’दरम्यान, ‘एक्स’ वापरकर्त्यांनीही या निर्णयावर उपरोधिक प्रतिक्रिया दिल्या. एकाने लिहिले आहे की, ते ७० लाखांची गाडी घेत आहेत. ते १२ कोटींची रोल्स रॉईसही घेऊ शकले असते. पण त्यांनी नाही घेतली. ते साधे, जमिनीवरचे लोक आहेत. म्हणून त्यांनी ‘बीएमडब्ल्यू’वर समाधान मानले..नेटीझन्स संतप्त, तज्ज्ञांचा आक्षेपया निविदेमुळे ऑनलाइन व्यासपीठावर संतापाची लाट उसळली आहे. नेटीझन्सप्रमाणेच कार्यकर्ते-वकील प्रशांत भूषण यांनी ‘लोकपाल’वर टीका केली आहे.‘‘ मोदी सरकारने ‘लोकपाला’ची पदे अनेक वर्षे रिक्त ठेवली आणि नंतर भ्रष्टाचाराबद्दल खंत न बाळगणारे आणि ऐषआरामात राहणाऱ्या नोकरशहांची सदस्यपदी नियुक्ती करून या संस्थेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविली आहे. आता हे सदस्य स्वतःसाठी सत्तर लाखांच्या बीएमडब्लू गाड्या खरेदी करत आहेत,’’ असे ते म्हणाले. काँग्रेसच्या युवा विभागानेही सरकारवर टीका केली आहे. ‘‘कधीकाळी जबाबदारीचे प्रतीक असलेली लोकपाल संस्था आज उद्ध्वस्त अवस्थेत आहे. महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या न झालेल्या संस्थेसाठी सरकार महागड्या परदेशी गाड्या का खरेदी करत आहे?,’’ अशी विचारणा त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.