Maharashtra News : महाराष्ट्राला केंद्राकडून १५६६ कोटींची मदत; पूरग्रस्तांसाठी दिलासा

Amit Shah Approval : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील पूरग्रस्तांसाठी राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत ₹१९५०.८० कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता जारी करण्यास मंजुरी दिली, ज्यात महाराष्ट्राला ₹१५६६.४० कोटी मिळणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा १९५० कोटी ८० लाख रुपयांचा दुसरा हप्ता जारी करण्यास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंजुरी दिली आहे. वरील निधीपैकी ३८३ कोटी ४० लाख रुपये कर्नाटकला तर १५६६ कोटी ४० लाख रुपये महाराष्ट्राला मिळणार आहेत. राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) मधील केंद्राचा वाटा म्हणून हा निधी दिला जाणार आहे.

