Maharashtra News : महाराष्ट्राला केंद्राकडून १५६६ कोटींची मदत; पूरग्रस्तांसाठी दिलासा

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा १९५० कोटी ८० लाख रुपयांचा दुसरा हप्ता जारी करण्यास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंजुरी दिली आहे. वरील निधीपैकी ३८३ कोटी ४० लाख रुपये कर्नाटकला तर १५६६ कोटी ४० लाख रुपये महाराष्ट्राला मिळणार आहेत. राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) मधील केंद्राचा वाटा म्हणून हा निधी दिला जाणार आहे..महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांना अतिवृष्टी आणि पुराचा मोठा तडाखा बसला होता. अशा स्थितीत मदतीपोटी १९५० कोटी ८० लाख रुपये जारी करण्यास गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिली असल्याचे सरकारकडून रविवारी सांगण्यात आले. दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या लोकांना तातडीची मदत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने चालूवर्षी 'एसडीआरएफ' अंतर्गत २७ राज्यांना १३ हजार ६०३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. याशिवाय राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधी अंतर्गत दोन हजार १८९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे..Kolhapur Crime News : कोल्हापूर सीबीएस परिसरातील लॉजमध्ये गुजरातच्या व्यापाऱ्याने घेतला गळफास, तीन दिवस एकाच खोलीत....केंद्र सरकारने वरील निधीशिवाय राज्य आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत (एसडीएमएफ) २१ राज्यांना चार हजार ५७१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत (एनडीएमएफ) ३७२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. 'नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात लोकांना हरतऱ्हेची मदत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकार कटिबद्ध आहे. दुष्काळ, महापूर, ढगफुटीसह अन्य नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात एनडीआरएफ, लष्कराची पथके तसेच हवाई दलाच्या माध्यमातून मदत करण्यात आली आहे,' असे सरकारने म्हटले आहे..मॉन्सून काळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्राने 'एनडीआरएफ'चा दुसरा हप्ता दिला आहे. ही अग्रिम मदत असून अंतिम मदत मिळविण्यासाठी प्रक्रिया अजून सुरू आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.