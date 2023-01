By

रत्नागिरी : राज्याच्या राजकारणात सध्या शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी तर भाजप-शिंदे गट यांची युतीचं राजकारण चर्चेत आहे. पण सध्या भलत्याच महायुतीची चर्चा रंगली आहे. यामध्ये भाजप-काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिंदे गटाची युती झाली आहे. तर ठाकरे गट एकाकी पडला आहे. (New Election era Thackeray group alone BJP NCP Congress and Shinde group made Mahayuti)

शिवसेनेत फूट पाडत बाहेर पडलेल्या शिंदे गटासोबत राज्यातील इतर निवडणुका लढवण्याची घोषणा भाजपनं केली आहे. पण रत्नागिरीच्या लांजा तालुक्यात या घोषणेविपरित घडलं आहे. यामध्ये भाजप-काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिंदे गट अशी जंबो युती झाली आहे. तर उद्धव ठाकरेंचा गट मात्र एकाकी पडला आहे.

लांजातील खरेदी विक्री संघाची ही निवडणूक असून यामध्ये ही महायुती निवडणूक लढवणार आहे. येत्या १५ जानेवारी रोजी ही निवडणूक पार पडणार आहे, यामध्ये १७ जागांसाठी ३७ उमेदवार रिंगणात आहेत. या निवडणुकीतून एक बाब समोर आली ती म्हणजे स्थानिक निवडणुकांसाठी कुठल्याही प्रकारे राजकीय पक्ष एकत्र येऊ शकतात. त्यांची जिंकण्यासाठीची गणितं वेगळी असतात.