NHM Gadchiroli Bharti 2026: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गडचिरोलीत 172 पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या A टू Z संपूर्ण माहिती

Eligibility Criteria for NHM Gadchiroli Bharti: तुम्ही गडचिरोली किंवा आसपास राहात असाल आणि नोकरीच्या शोधात असाल तर ही बातमी महत्वाची आहे. कारण राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गडचिरोली अंतर्गत १७२ विविध पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे
Monika Shinde
Updated on

NHM Gadchiroli Bharti 2026 Notification: तुम्ही गडचिरोली किंवा आसपास राहात असाल आणि नोकरीच्या शोधात असाल तर ही बातमी महत्वाची आहे. कारण राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, गडचिरोली अंतर्गत विविध वैद्यकीय व प्रशासकीय पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या भरती प्रक्रियेद्वारे एकूण १७२ रिक्त पदे भरली जाणार असून, निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती गडचिरोली जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. तरी इच्छुक व पात्र उमेदवारांसाठी अधिकृत वेबसाईट https://www.zpgadchiroli.in/वर २० जानेवारी २०२६ पर्यत ऑनलाईन अर्ज करू शकता. आणि अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची प्रत संबंधित पत्त्यावर पाठवणे आवश्यक आहे.

भरतीची अधिक माहिती

भरती संस्था: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, गडचिरोली

एकूण पदे: १७२

नोकरीचे ठिकाण: गडचिरोली

अर्ज पद्धत: ऑनलाइन

अर्ज शुल्क: रु १००/-

अंतिम तारीख: २० जानेवारी २०२६

पदाची माहिती

हृदयरोगतज्ज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट, प्रसूतीतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, सर्जन, फिजिशियन/कन्सल्टंट मेडिसिन, मानसोपचारतज्ज्ञ, ईएनटी सर्जन, नेत्ररोगतज्ज्ञ, कार्यक्रम प्रशासक, दंतवैद्य, वैद्यकीय अधिकारी (आयुष - पदव्युत्तर), वैद्यकीय अधिकारी (आयुष - पदवीधर), विशेष शिक्षक, ऑडिओलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स, प्रशिक्षक, लेखापाल, तालुका गट घटक, सांख्यिकी सहाय्यक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, एक्स-रे तंत्रज्ञ, दंत स्वच्छता तज्ञ, दंत तंत्रज्ञ, सीएलएमसी तंत्रज्ञ, नेत्ररोग अधिकारी, टेलिमेडिसिन सुविधा व्यवस्थापक, दंत सहाय्यक, मलेरिया तांत्रिक पर्यवेक्षक, सार्वजनिक आरोग्य विशेषज्ञ (BPHU), कीटकशास्त्रज्ञ (BPHU), आरोग्य सेवक (पुरुष).

शैक्षणिक पात्रता

पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी आहे

उमेदवारांनी मूळ अधिकृत जाहिरातची PDF काळजीपूर्वक वाचावी

वयोमर्यादा

किमान वय: १८ वर्षे

कमल वय: ३८ वर्षे

शासन नियमानुसार आरक्षित प्रवर्गांना वयोमर्यादेत सूट लागू राहील

असे करा अर्ज

उमेदवारांनी प्रथम ऑनलाइन अर्ज सादर करावा.

अर्ज भरण्याबाबत सविस्तर माहिती अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

ऑनलाइन अर्जाची प्रिंट काढा आणि संबंधित कागदपत्रे वाचा.

अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती असलेले अर्ज नाकारले जातील.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २० जानेवारी २०२६ आहे.

