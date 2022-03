MPSC च्या PSI परीक्षेत पुण्याचा निलेश बर्वे राज्यात प्रथम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पोलीस उपनिरीक्षक पदांच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. दरम्यान, या परीक्षेत पुणे जिल्ह्यातील निलेश विलास बर्वे हे राज्यातून प्रथम आले आहे तर अहमदनगर येथील विजय रंगनाथ सैद हे मागासवर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. तसेच महिला वर्गवारीतून कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुप्रिया मारुतीरावण या राज्यात प्रथम आल्या आहेत. (Nilesh Barve From is ranked first, MPSC PSI officer exam result out)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २८ जुलै, २०१९ रोजी (पेपर क्रं १) आणि ४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी (पेपर क्र. २) ही परीक्षा घेण्यात आली होती. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा २०१९ मधील पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाच्या एकूण ४९६ पदांपैकी ४९४ पदांचा अंतिम निकाल आज( ता. २५) जाहीर करण्यात आला आहे.