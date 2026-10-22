Nitesh Karale : पदवीधर निवडणुकीपूर्वी नितेश कराळे गुरुजींना धक्का; राष्ट्रवादीतून सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी, नेमकं काय घडलं?

नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने नितेश कराळे गुरुजी यांच्यावर कारवाई केली आहे. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केल्याने कराळे यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निष्कासित करण्यात आले आहे. महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार अभिजित वंजारी यांच्या विरोधात त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मतदानाच्या काही तास आधी झालेल्या या कारवाईमुळे नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील राजकीय घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे..अधिकृत उमेदवाराविरोधात अर्ज दाखल केल्याने कारवाईनागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघातून महाविकास आघाडीने अभिजित वंजारी यांना अधिकृत उमेदवारी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानेही त्यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र, नितेश कराळे यांनी वंजारी यांच्या विरोधात अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेत उमेदवारी अर्ज दाखल केला.पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात निवडणूक लढवणे हा पक्षशिस्तीचा भंग असल्याचा ठपका कराळे यांच्यावर ठेवण्यात आला. तसेच, शरद पवार यांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा संभ्रम निर्माण केल्याचाही आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर पक्षाने त्यांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला..भाजप आणि महाविकास आघाडीत प्रतिष्ठेची लढतनागपूर पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. मागील निवडणुकीत काँग्रेसचे अभिजित वंजारी विजयी झाले होते. यंदा त्यांना पुन्हा पाठिंबा मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून प्रयत्न करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, भाजपने मतदार नोंदणी, बैठका आणि प्रचारावर भर दिला.भाजपच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे, रवींद्र चव्हाण, आशिष शेलार आणि पंकज भोयर यांच्यासह पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी सहभाग घेतला. महाविकास आघाडीकडून विजय वडेट्टीवार, प्रतिभा धानोरकर, नाना पटोले, सुनील केदार आणि नितीन राऊत यांनी अभिजित वंजारी यांच्या प्रचारासाठी प्रयत्न केले..Suresh Dhas : "अण्णा, आमच्या लग्नाचं बघा; नोकरी लागेपर्यंत मानधन द्या!"; महायुतीच्या प्रचारसभेत पदवीधर तरुणाची आमदार सुरेश धसांकडे भावनिक साद..!.पसंतीक्रमाच्या मतपद्धतीमुळे निकालाची उत्सुकताया निवडणुकीत पसंतीक्रमानुसार मतदान होत असल्याने निकालाचे गणित महत्त्वाचे ठरणार आहे. पहिल्या पसंतीच्या मतांवरच निकाल स्पष्ट होतो की दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी करावी लागते, याकडे लक्ष असेल..भाजपची संघटनात्मक तयारी, अभिजित वंजारी यांनी मागील सहा वर्षांत केलेली कामे आणि दोन्ही बाजूंकडून करण्यात आलेले राजकीय नियोजन या पार्श्वभूमीवर निकालाबाबत उत्सुकता आहे. मतदानाच्या काही तास आधी नितेश कराळे यांच्यावर झालेल्या कारवाईमुळे निवडणुकीतील राजकीय घडामोडींना आणखी महत्त्व आले आहे..Pune Prison Police Recruitment : पुणे कारागृह पोलिस भरती रखडली; इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत पुण्याची प्रक्रिया संथ; उमेदवारांमध्ये नाराजी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.