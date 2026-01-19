महाराष्ट्र बातम्या

Harshwardhan Sapkal : ‘झेडपी’साठी ‘राष्ट्रवादी’शी आघाडी नाही; काँग्रेसची स्पष्‍ट भूमिका

काँग्रेसच्या राज्य निवड मंडळाची बैठक सपकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली टिळक भवन येथे झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई - नगरपालिका व महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांशी आघाडी केली, त्याच पद्धतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत आघाडी केली जाईल. जेथे आघाडी करणे शक्य आहे तेथे आघाडी केली जाईल; पण अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी म्हणजेच ‘घड्याळा’शी आघाडी केली जाणार नाही, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्पष्ट केले.

Harshwardhan Sapkal

