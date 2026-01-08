Esakal No 1 : नव्या वर्षात डिजिटल पत्रकारितेचा नेतृत्वाचा मुकुट पुन्हा ई-सकाळकडे, कॉमस्कोअरमध्ये पटकावले अव्वल स्थान

Setting new benchmarks in Marathi digital journalism : ई-सकाळने पुन्हा एकदा डिजिटल बातम्यांच्या क्षेत्रात आपले नेतृत्व सिद्ध करत क्रमांक एक मराठी वृत्तसंकेतस्थळ म्हणून स्थान मिळवले आहे. महाराष्ट्रासह इतर भागांतील वाचकांचा वाढता विश्वास यामधून दिसून येतो. विश्वासार्ह पत्रकारिता, वेळेवर बातम्या आणि राजकारण, समाज, व्यवसाय, संस्कृती तसेच स्थानिक घडामोडींचे सविस्तर वार्तांकन ही ई-सकाळची ओळख आहे..वापरण्यास सोपी रचना, जलद बातमी पोहोच आणि अस्सल मराठी आशय यामुळे ई-सकाळ मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाले आहे. बदलत्या डिजिटल काळाशी जुळवून घेत उच्च पत्रकारितेचे मानदंड जपत ई-सकाळने मराठी वाचकांसाठी विश्वासार्ह आणि आवडते डिजिटल वृत्तमाध्यम म्हणून आपले स्थान मजबूत केले आहे..नोव्हेंबर 2025 च्या कॉमस्कोअर आकडेवारीनुसार eSakal.com ने डिजिटल माध्यमात आपले वर्चस्व ठामपणे सिद्ध केले आहे. या कालावधीत eSakal.com ला तब्बल 1 कोटी 95 लाख (19.5 मिलियन) युनिक व्हिजिटर्स मिळाले असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातील इतर सर्व प्रमुख मराठी न्यूज पोर्टल्सपेक्षा eSakal.com आघाडीवर राहिले आहे.या आकडेवारीनुसार, लोकमत डॉट कॉमला 1 कोटी 64 लाख युनिक व्हिजिटर्स मिळाले, तर महाराष्ट्र टाइम्सच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर 1 कोटी 33 लाख वाचकांनी भेट दिली. त्याचबरोबर लोकसत्ताच्या वेबसाईटला 65 लाख, टीव्ही 9 मराठीला 54 लाख, तर एबीपी माझाला 50 लाख युनिक व्हिजिटर्स मिळाले आहेत. या सर्वांच्या तुलनेत eSakal.com ने लक्षणीय आघाडी घेत डिजिटल माध्यमात आपले नेतृत्व कायम राखले आहे..या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, डेस्कटॉप आणि मोबाईल या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर eSakal.com वाचकांचा सर्वाधिक विश्वास मिळवणारी मराठी न्यूज वेबसाईट ठरली आहे. दर्जेदार पत्रकारिता, हायपरलोकल बातम्यांवर दिलेला भर आणि वाचकाभिमुख मांडणी यामुळे eSakal.com चा वाचकवर्ग सातत्याने वाढत असल्याचे हे आकडे अधोरेखित करतात..प्रादेशिक आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांना प्राधान्य देणे हे ई-सकाळचे मोठे वैशिष्ट्य आहे. जिल्हा व तालुका पातळीवरील बातम्यांमुळे वाचकांशी थेट नाते निर्माण झाले आहे. सोपी रचना, मोबाइलवर सहज वापर आणि व्हिडिओ-फोटोसारखा आशय यामुळे तरुण वाचकांमध्येही ई-सकाळ लोकप्रिय ठरले आहे..Sakal Survey: मराठी संवर्धनासाठी महायुती सरकारचे प्रयत्न कितपत यशस्वी? ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणात उलगडलं चित्र.नैतिक आणि जबाबदार पत्रकारितेवर ठाम राहून, अफवांपासून दूर सत्य बातम्यांना प्राधान्य देणे ही ई-सकाळची ताकद आहे. क्रमांक एक मराठी वृत्तसंकेतस्थळ म्हणून मिळालेली ही ओळख अभिमानास्पद असून, भविष्यातही विश्वासार्ह आणि प्रभावी पत्रकारितेद्वारे वाचकांची सेवा करण्याचा ई-सकाळचा निर्धार कायम आहे..मोठे खेळाडू स्पर्धांमधूनच घडतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.