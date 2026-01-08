महाराष्ट्र बातम्या

Esakal No 1 : नव्या वर्षात डिजिटल पत्रकारितेचा नेतृत्वाचा मुकुट पुन्हा ई-सकाळकडे, कॉमस्कोअरमध्ये पटकावले अव्वल स्थान

eSakal strengthens its digital dominance : वेग, विश्वास आणि वास्तवाचा संगम: ई-सकाळ पुन्हा क्रमांक एक
esakal no 1

esakal no 1

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Setting new benchmarks in Marathi digital journalism : ई-सकाळने पुन्हा एकदा डिजिटल बातम्यांच्या क्षेत्रात आपले नेतृत्व सिद्ध करत क्रमांक एक मराठी वृत्तसंकेतस्थळ म्हणून स्थान मिळवले आहे. महाराष्ट्रासह इतर भागांतील वाचकांचा वाढता विश्वास यामधून दिसून येतो. विश्वासार्ह पत्रकारिता, वेळेवर बातम्या आणि राजकारण, समाज, व्यवसाय, संस्कृती तसेच स्थानिक घडामोडींचे सविस्तर वार्तांकन ही ई-सकाळची ओळख आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal
sakal impact news
Journalism
e sakal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com