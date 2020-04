Coronavirus : राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढताहेत; अशी आहे सद्यस्थिती!

मुंबई : कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. काल (मंगळवार) 729 नव्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 9318 वर गेली आहे. तर यामध्ये 400 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे काल एका दिवसात 106 रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर आत्तापर्यंत राज्यातील 1388 रुग्णांना कोरोनावरील उपचार करून घरी पाठवण्यात आले आहे.

कोरोना व्हायरसचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. राज्यात आत्तापर्यंत 9318 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये एकट्या मुंबईत कोरोनाग्रस्त रुग्णांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आत्तापर्यंत मुंबईतील 6169 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर ठाण्यात 45 रुग्ण आढळले आहेत. याशिवाय ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ही संख्या जास्त आहे. यामध्ये 344 रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर संपूर्ण ठाणे विभागात कालपर्यंत 7223 कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली आहे.

729 new #COVID19 positive cases reported today in the state taking the total tally to 9318. 106 patients discharged today, 1388 discharged till date. 31 deaths reported today, total 400 deaths reported in the state till date: Public Health Department, Maharashtra pic.twitter.com/mhY6yJUC9F

