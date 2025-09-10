महाराष्ट्र बातम्या

Chhagan Bhujbal : ‘कुणबी’चा आदेश मागे घ्यावा; ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणू नका

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या शासन आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे भुजबळ यांनी जाहीर केले.
chhagan bhujbal

chhagan bhujbal

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील व्यक्तींना ‘कुणबी-मराठा’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ अशी जात प्रमाणपत्रे देण्यासंबंधीचा शासन आदेश मागे घेऊन ‘ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा सुधारित आदेश काढण्यात यावा,’ अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आणि महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Court
Maratha Reservation
Challenges
obc reservation
Maharashtra Politics
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com