Chhagan Bhujbal : ‘कुणबी’चा आदेश मागे घ्यावा; ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणू नका

मुंबई - हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील व्यक्तींना ‘कुणबी-मराठा’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ अशी जात प्रमाणपत्रे देण्यासंबंधीचा शासन आदेश मागे घेऊन ‘ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा सुधारित आदेश काढण्यात यावा,’ अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री आणि महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे..मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या शासन आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे भुजबळ यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. ‘एका विशिष्ट समाजाच्या दबावाखाली कोणतेही आक्षेप आणि सूचना न मागविता राज्य सरकारने हा आदेश काढला आहे. या आदेशासाठी घाई करण्यात आली. इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) लागू असलेले आरक्षण राज्यातील ३५० हून अधिक जातींना लागू आहे..त्यामुळे राज्यातील या प्रवर्गातील ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, यासाठी या आदेशामध्ये योग्य ते बदल करणे आवश्यक आहे,’ असे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. ‘न्या. शिंदे समितीला ज्यांच्या संदर्भात नोंदी सापडल्या आहेत त्या सर्वांना जात प्रमाणपत्रे देऊन यापूर्वीच कार्यवाही करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यात आल्याने काहीही होणार नाही,’ असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे..त्या शब्दांना आक्षेप‘ओबीसी किंवा कुणबी, ‘मराठा-कुणबी’, ‘कुणबी मराठा’ ऐवजी ‘मराठा समुदाय’ या शब्दांच्या वापरावर भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला आहे. कुणबी आणि मराठा या दोन वेगवेगळ्या जाती आहेत.सरकारने कुणबींना ओबीसी आणि मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समुदाय म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यामुळे या समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असे एक वेगळे आरक्षण देण्यात आले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण आहे,’ असे भुजबळ यांनी नमूद केले..कायद्यांकडे दुर्लक्ष‘सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे विविध निर्णय आणि त्यानंतर ओबीसी जात प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी पात्रता आणि प्रक्रिया सुलभ करणारे राज्य विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे दुर्लक्षित करण्यात आले आहेत. ओबीसी असलेल्या एकाच वर्गासाठी दोन वेगवेगळ्या प्रक्रिया असणे हे दोन समाजांत भेद निर्माण करणारे आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता, शासन निर्णय मागे घ्यावा,’ अशी विनंती भुजबळ यांनी केली आहे..मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीने अतिशय विचार करून निर्णय घेतले असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. संबंधित शासननिर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही. या निर्णयाबद्दल मंत्री भुजबळ यांचा काही गैरसमज झाला असेल, तर त्यांची भेट घेऊन तो दूर करू. उपसमितीने चर्चेची दारे सर्वांसाठी खुली ठेवली आहेत.- राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री, मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.