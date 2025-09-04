Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना लागू होणार? महाराष्ट्रात पुन्हा वादळ; तीन वर्षांत 'या' राज्यांनी घेतला निर्णय

Government Employee: महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटेड ऑफिसर्स फेडरेशनने पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत आणण्याचे रणशिंग फुंकले आहे. फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे की, ओपीएस पुन्हा लागू करणे, ही आमची मूळ मागणी आहे. येत्या काळात हे आंदोलन आणखी तीव्र होईल. यानंतर, जुन्या पेन्शन योजनेबद्दलची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. हे आंदोलन पाहता कर्मचाऱ्यांमध्ये जुनी पेन्शन पुन्हा मिळेल का, असा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथे नुकत्याच झालेल्या फेडरेशनच्या सर्वसाधारण सभेत २०२५–२०२८ या कार्यकाळासाठी नवीन समितीची स्थापना करण्यात आली. या बैठकीत ओपीएसची पुनर्स्थापना हाच सर्वोच्च अजेंडा ठरवण्यात आला. याव्यतिरिक्त, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे निश्चित करणे आणि वेतन विसंगती दूर करणे यांसारखे महत्त्वपूर्ण प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले..ओपीएस: सेवानिवृत्तीनंतरची सर्वात मोठी सुरक्षाफेडरेशनचे विभाग उपाध्यक्ष संदीप माने म्हणाले की, ओपीएस थेट कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. या योजनेअंतर्गत, सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या ५०% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. यामध्ये कर्मचाऱ्याला कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही, तर नवीन पेन्शन योजना (NPS) पूर्णपणे बाजारावर आधारित आहे. म्हणूनच ओपीएसची मागणी सतत वाढत आहे..Arun Gawli: दाऊदने केलेला 'तो' खून अन् अरुण गवळी बनला अंडरवर्ल्ड डॉन; मुंबईत दगडी चाळीचं साम्राज्य कसं वाढलं?.कोणत्या राज्यांमध्ये ओपीएस लागू झाली आहे?गेल्या तीन वर्षांत अनेक राज्यांनी ओपीएस पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहेराजस्थान: फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सर्वात आधी ओपीएस बहाल केली.छत्तीसगड: मे २०२२ मध्ये ३ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी योजना लागू केली.पंजाब: नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ओपीएसची अधिसूचना जारी केली.हिमाचल प्रदेश: एप्रिल २०२३ पासून ओपीएस लागू झाली.झारखंड: सरकारने ओपीएसला सहमती दिली असून प्रक्रिया पुढे सुरू आहे.चंदीगड: जुलै २०२५ मध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी ओपीएस लागू करण्याची घोषणा केली..महाराष्ट्रामध्ये ओपीएसची मागणी का वाढली?महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, एनपीएसमुळे त्यांना भविष्याची कोणतीही हमी मिळत नाही, कारण ती शेअर मार्केटवर अवलंबून आहे. तर, ओपीएस निश्चित पेन्शन देते, ज्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतरचे जीवन सुरक्षित होते. म्हणूनच राज्यात हा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे.केंद्र सरकारची भूमिकाकेंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, ओपीएस राज्यांवर दीर्घकाळासाठी आर्थिक बोजा टाकू शकते. केंद्राने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, एनपीएसमध्ये जमा केलेली रक्कम राज्यांना परत दिली जाणार नाही. असे असूनही, अनेक राज्य सरकारांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या दबावामुळे ओपीएस लागू केली आहे..Gadchiroli Police: गडचिरोलीत तंबाखूच्या अवैध कारखान्यावर पोलिसांची कारवाई; ७ लाख ८४ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल केला जप्त.पुढे काय होऊ शकते?महाराष्ट्रामध्ये ओपीएसबद्दलचा दबाव सतत वाढत आहे. कर्मचारी संघटना सरकारवर तातडीने पाऊले उचलण्यासाठी दबाव आणत आहेत. येत्या काही महिन्यांत हा मुद्दा केवळ कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे, तर राज्याच्या राजकारणाचाही एक मोठा अजेंडा बनू शकतो. ओपीएस परत येईल की नाही, याचा निर्णय येणाऱ्या काळात राज्य सरकारच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.