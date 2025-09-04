महाराष्ट्र बातम्या

Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना लागू होणार? महाराष्ट्रात पुन्हा वादळ; तीन वर्षांत 'या' राज्यांनी घेतला निर्णय

महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, एनपीएसमुळे त्यांना भविष्याची कोणतीही हमी मिळत नाही, कारण ती शेअर मार्केटवर अवलंबून आहे.
Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना लागू होणार? महाराष्ट्रात पुन्हा वादळ; तीन वर्षांत 'या' राज्यांनी घेतला निर्णय
संतोष कानडे
Updated on

Government Employee: महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटेड ऑफिसर्स फेडरेशनने पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत आणण्याचे रणशिंग फुंकले आहे. फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे की, ओपीएस पुन्हा लागू करणे, ही आमची मूळ मागणी आहे. येत्या काळात हे आंदोलन आणखी तीव्र होईल. यानंतर, जुन्या पेन्शन योजनेबद्दलची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. हे आंदोलन पाहता कर्मचाऱ्यांमध्ये जुनी पेन्शन पुन्हा मिळेल का, असा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

Loading content, please wait...
Pension
Recruitment
government employees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com