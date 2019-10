तुळजापूर येथे लाखो भाविकांची गर्दी

तुळजापूर : आई राजा उदो-उदोच्या जयघोषाने तुळजापूर नगरी दुमदुमून गेली आहे. तुळजाभवानी मातेच्या अश्विनी पौर्णिमा यात्रेला लाखो भाविकांनी गर्दी केली आहे. रविवारी (ता. 13) तुळजापूर शहरातील सर्वच रस्ते भाविकांच्या गर्दीने गजबजून गेले आहेत. तुळजाभवानी मातेची अश्विनी पौर्णिमा यात्रा रविवारी असल्यामुळे शनिवार (ता. 12) रात्रीपासूनच भाविक शहरात दाखल होण्यास सुरवात झाली होती. त्यात विविध भागांतून पायी येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. रविवारी पहाटेच्या सुमारास तुळजाभवानी मातेची मूर्ती सिंहासनावर आधिष्ठीत करण्यात आली. त्यानंतर अभिषेक होऊन धुपारती झाली. पहाटे सहा वाजता नित्योपचार अभिषेक पूजा सुरू झाली. नऊ वाजेपर्यंत अभिषेक तसेच धुपारती झाली. साडेअकराच्या सुमारास सोलापूर येथील मानाच्या काठ्या शहरात दाखल झाल्या. शहरातील रस्ते भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेले आहेत. दरम्यान, पहाटेपासून दर्शन घेतल्यानंतर भाविक परतीच्या मार्गाला लागले. एसटी महामंडळाने जवळपास एक हजार 200 बसची सोय केली आहे. तरीही या बस अपुऱ्या ठरत असल्याचे चित्र होते. अनेक भाविक बसच्या टपावरून प्रवास करीत होते.

