Students Online Attendance: शालेय विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची 1 डिसेंबरपासून ऑनलाइन नोंदणी!

By

बिजोरसे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांतील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंदणी १ डिसेंबरपासून ऑनलाइन केली जाणार आहे. ‘स्वीफ्टचॅट' या उपयोजनाद्वारे ही नोंदणी होईल.

राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील माहिती संकलन आणि विश्‍लेषण प्रक्रिया वेगवान व सुलभ होण्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेतर्फे पुण्यात विद्या समीक्षा केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे. (Online registration of attendance of school students from December 1 nashik)

विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ऑनलाइन नोंदवण्यासाठी ‘अटेंडन्स बॉट'च्या वापराचे प्रशिक्षण विभाग, तालुका, केंद्रस्तरावरील शिक्षकांना देण्यात आले.

या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे यांनी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ऑनलाइन नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वर्ग शिक्षकांनी ‘स्वीफ्टचॅट' उपयोजन ‘डाउनलोड' करून त्या उपयोजनातील ‘अटेंन्डन्स बॉट'द्वारे ऑनलाइन नोंदवायची आहे. सध्यस्थितीत जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, अनुदानित शाळेतील शालार्थ क्रमांक उपलब्ध शिक्षकांना ‘अटेंन्डन्स बॉट'द्वारे उपस्थितीत नोंदवता येईल.

उपस्थिती नोंदवताना शिक्षकांनी शाळेचा यू-डायस क्रमांक आणि स्वतःच्या शालार्थ क्रमांकाचा वापर करायचा आहे. शालार्थ क्रमांकासाठी वापरलेला मोबाईल क्रमांक वापरायचा आहे. मोबाईल क्रमांक बदलला असल्यास तो शालार्थ संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे गरजेचे आहे.

सेवार्थ आणि इतर प्रणालीतील शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ऑनलाइन नोंदवण्याबाबत स्वतंत्रपणे सूचना दिल्या जातील.

दोन सत्रात भरणाऱ्या शाळांसाठी सकाळी सात ते दुपारी बारा, तर इतर शाळांसाठी सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच या वेळेत विद्यार्थी उपस्थितीची नोंद ‘अटेंडन्स बॉट'वर करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

एखाद्या शाळेतील एखाद्या वर्गाची तुकडी विनाअनुदानित असल्यास त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती त्याच शाळेतील अनुदानित शिक्षकांचा शालार्थ क्रमांक वापरून नोंदवावी. बॉटद्वारे उपस्थिती नोंदवताना शालार्थ क्रमांकासाठी अडचण आल्यास इतर शिक्षकांचा शालार्थ क्रमांक वापरून ऑनलाइन उपस्थिती नोंदवावी.

विद्यार्थी उपस्थिती नोंदवताना अडचणी येत असल्यास शालार्थ संकेतस्थळ, सरल संकेतस्थळ, यू-डायस या सर्व संकेतस्थळातील माहिती अद्ययावत करावी. सर्व संकेतस्थळावरील अडचणी दूर झाल्यावर अडचणी दूर होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

"ऊसतोड कामगारांची, आर्थिकदृष्ट्य़ा गरीब असणारी, आजारी व काही शेतकऱ्यांची मुले आठवड्यातून दोन ते तीन तास कामाला जातात. त्यांची उपस्थिती कशी नोंदवायची? त्याचप्रमाणे संगणक व इतर सामग्रीसाठी सरकारने निधी द्यावा. आजही डोगररागांमधील शाळांमध्ये वीज नाही. भारनियमन केले जाते. अशा सर्व गोष्टींचा विचार केला नाही. उपस्थिती ही आधारनोंदणी वरून ग्राह्य असते. नसती ही उठा ठेव कशासाठी? त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा. शिक्षकांना शिकवू द्यावे."

- प्रा.डॉ.संजय शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना.