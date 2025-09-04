महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar : मराठा आरक्षणावर विरोधक गपगार; सर्व काही सुरळीत होण्याची ग्वाही

पुणे जिल्हा परिषदेच्यावतीने आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
पुणे - ‘विरोधकांचे कमी उमेदवार निवडून आले, आपल्याला संधी मिळाली पाहिजे म्हणून ते लक्षच देऊन असतात. मुंबईत झालेल्या मराठा आरक्षणाबाबत विरोधकांनी आपल्याला राजकीय फायदा होईल का याचाही प्रयत्न केला. पण आता उत्तर मिळाल्यानंतर सगळे गपगार झाले आहेत.’ अशी टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

