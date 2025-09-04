Ajit Pawar : मराठा आरक्षणावर विरोधक गपगार; सर्व काही सुरळीत होण्याची ग्वाही

पुणे - ‘विरोधकांचे कमी उमेदवार निवडून आले, आपल्याला संधी मिळाली पाहिजे म्हणून ते लक्षच देऊन असतात. मुंबईत झालेल्या मराठा आरक्षणाबाबत विरोधकांनी आपल्याला राजकीय फायदा होईल का याचाही प्रयत्न केला. पण आता उत्तर मिळाल्यानंतर सगळे गपगार झाले आहेत.’ अशी टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली..पुणे जिल्हा परिषदेच्यावतीने आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या कार्यक्रमात पवार बोलत होते. सगळेजण माध्यमांसमोर म्हणणे मांडत होते. आता त्यांना उत्तर मिळाल्याचे सांगत पवार म्हणाले, ‘समोरची लोकं लक्ष देऊन बसलेलीच असतात. कमी निवडून आलो आहोत, संधी शोधतात. आरक्षणाबाबतच्या सरकारच्या निर्णयामुळे काय होईल, याची उगाचच चर्चा सुरू आहे. मात्र, याबाबत कोणतीही शंका न घेता सर्व सुरळीत होईल.'.पवार म्हणाले, ‘लोकांनी प्रचंड संख्येने आम्हाला निवडून दिले आहे. आमच्यासोबत प्रचंड बहुमत आहे. लोकांचा सहभाग, विश्वास आणि त्यांचा सर्वांगिण विकास हाच आमचा विकासाचा मार्ग आहे. जनतेला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजनांचा फायदा द्यावा लागणार आहे. त्याचा फायदा जनतेला झाला पाहिजे, ही पावलोपावली आमच्या सगळ्यांची भावना असते..वेळोवेळी वेगवेगळे प्रसंग उद्भवतात. परंतु शांतपणे सामोपचाराने मार्ग कसा काढता येईल, याचा विचार केला जातो. काहीजण टपूनच बसलेली असतात. आपण इतके कमी निवडून आलो आहोत, आपल्याला काहीतरी संधी मिळाली पाहिजे..मुंबईत चार- पाच दिवसांपूर्वी जे घडले, त्याचा काही वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला राजकीय फायदा होतो काय, याचा प्रयत्न त्यांनी केला. टीव्हीसमोर जाऊन वेगवेगळी मते मांडली. आता त्यांच्या मताला उत्तर मिळाल्याने सगळे सध्या गपगार पडले आहेत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.