अन्य राज्यांतही आघाडीसाठी पुढाकार घेणार - शरद पवार

नगर - ‘महाराष्ट्रात झालेल्या महाआघाडीच्या प्रयोगाचे अनेक राज्यांनी स्वागत केले आहे. त्यादृष्टीने अनेक राज्यांतून आम्हाला विचारणा झाली आहे. त्यामुळे समान कार्यक्रम घेऊन जर प्रादेशिक पक्ष पुढे येणार असतील, तर त्यांचे स्वागत करायला हवे. त्यासाठी लवकरच सर्व राज्यांतील समविचारी पक्षांची बैठक घेणार आहोत,’’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष ॲड. रामनाथ वाघ यांना श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. लोकांना पर्याय हवा आहे. परंतु, कोणताही एक पक्ष तो पर्याय देईल, अशी अवस्था आज नाही. समान कार्यक्रमावर एकत्र येऊन काही पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला, तर तो होऊ शकेल, असा विश्‍वास लोकांमध्ये व जाणकारांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच लोक महाराष्ट्राकडे बघत आहेत, असे पवार म्हणाले. महाआघाडीतील कोणत्याच पक्षात कोणीही मंत्रिपदावरून नाराज नाही. ‘राष्ट्रवादी’तही कोणी नाराज नाही. उलट मी अनेकांना, ‘गृह खाते हवे का?’ अशी विचारणा केली. परंतु, कोणीच तयारी दर्शविली नाही, असेही पवार म्हणाले. तसेच, खातेवाटपाचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्या सकाळी जाहीर करतील. मंत्री झाल्यानंतर खातेवाटप करताना प्रत्येक वेळी दोन दिवस लागतातच. मी मंत्री होतो. त्या वेळीही नंतर खातेवाटप व्हायचे. एका पक्षाचे सरकार असताना असे व्हायचे; आता तर तीन पक्ष आहेत. सुदैवाने या तिन्ही पक्षांमध्ये कोणती खाती द्यायची, याचा निर्णय आठ दिवसांपूर्वीच झाला आहे. आता फक्त संबंधित पक्षनेत्यांनी त्या त्या मंत्र्यांना खाती द्यायची आहेत. खातेवाटपावरून कोणतीही नाराजी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘राज्यात मंत्रिपदे देताना नगर जिल्ह्याचा आम्ही वेगळा विचार केला. ज्या तालुक्‍याला मंत्रिपदाची संधी मिळाली नव्हती, त्यांना दिली आहे. नगर जिल्ह्यात नवीन पिढी आणण्याचा प्रयत्न केला. नव्या पिढीला कामही खूप देणार आहोत. राज्यमंत्र्यांची संख्या कमी असल्याने प्रत्येकाकडे पाच-सहा खाती द्यावी लागतील, असेही पवार म्हणाले.

Web Title: Other states will also take the lead sharad pawar