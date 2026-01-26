Raghuvir Khedkar: 'पद्मश्री' जाहीर झाल्यानंतर रघुवीर खेडकर यांची पहिली प्रतिक्रिया; ''मागच्या ५३ वर्षांमध्ये केलेला संघर्ष...''

नारायणगाव: ''पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्याने आत्यानंद झाला आहे. महाराष्ट्राच्या लोककलेला व तमाशाच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करत असताना मागील 53 वर्ष केलेला संघर्ष, कष्टाला न्याय मिळाला आहे. तमाशा कलेवर प्रेम करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या जनतेचा, केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाचा मी आभारी आहे.. शेवटच्या श्वासापर्यंत महाराष्ट्राची लोककला जिवंत ठेवण्यासाठी कार्यरत राहणार आहे.'' अशी भावना लोककलेच्या माध्यमातून रंगभूमीवर अवघ्या महाराष्ट्रात नाव गाजविणारे ज्येष्ठ तमाशा कलावंत कलाभूषण रघुवीर तुकाराम खेडकर (वय 65) यांनी दैनिक सकाळशी बोलताना व्यक्त केली..रघुवीर खेडकर हे तीन वर्षाचे असताना त्यांचे वडील जुन्या पिढीतील ज्येष्ठ तमाशा कलावंत तुकाराम खेडकर यांचे 1964 साली तमाशाचा फड सुरू असताना आकस्मिक निधन झाले. त्यानंतर आई कांताबाई सातारकर यांनी 1969 सालीअतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत तुकाराम खेडकरसह पांडुरंग मुळे मांजरवाडीकर या नावाने तमाशा फड सुरू केला. या तमाशा फडात वयाच्या नवव्या वर्षापासून आजपर्यंत रघुवीर खेडकर हे तमाशा कलेच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन व मनोरंजनाचे काम करत आहेत. .Bigg Boss 6: बिग बॉसच्या घरात 'मिस्टर इंडिया'ची झाली वाईल्ड कार्ड एन्ट्री! आता कोण जाणार घराबाहेर?.रघुवीर खेडकर हे अष्टपैलू कलावंत असून ते तमाशाच्या स्टेजवर एकाच कार्यक्रमात सोंगाड्या, हिरो, व्हिलन, गायक आदी भूमिका पार पाडतात. कोर्टाच्या दारी फुटला चुडा या वगनाट्यात त्यांनी केलेल्या दाजीबा या भूमिकेमुळे त्यांची महाराष्ट्रात ओळख झाली. उत्तम सोंगाड्या म्हणूनही त्यांचा नाव लौकिक आहे. मागील पाच दशकांहून अधिक काळापासून रघुवीर खेडकर हे तमाशा रंगभूमीवर कार्यरत आहेत. त्यांची आई स्व.कांताबाई सातारकर यांनी स्वबळावर सुरू केलेल्या तमाशा मंडळाची धुरा ते यशस्वीपणे सांभाळीत आहेत. ते महाराष्ट्र राज्य ढोलकी फड तमाशा संघटनेचे अध्यक्षही होते. या माध्यमातून तमाशा फड मालक व कलावंत यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. .राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाप्रसंगी दिल्ली येथे तमाशा सादर करण्याचा बहुमान त्यांना मिळाला होता. चंदिगड येथे संगीत नाटक अकादमी, मुंबई विद्यापीठ येथेही त्यांनी तमाशा सादर केला आहे. एक प्रयोगशील तमाशा फड मालक, हळव्या मनाचा अष्टपैलू कलाकार म्हणून त्यांची तमाशा क्षेत्रात ख्याती आहे. स्वतः आर्थिक अडचणीत असताना देखील कोरोना काळात अडचणीत सापडलेल्या कलावंतांना मदत करण्याचे काम त्यांनी केले. रघुवीर खेडकर यांनी तमाशा क्षेत्रात अनेक नाविन्यपूर्ण प्रयोग केले. तमाशाला आधुनिक स्वरूप देण्याचाही प्रयत्न केला असून तमाशा कलावंतांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे. त्यांनी तमाशा कलावंतांना मानधन मिळवून देण्यासाठी काम केले आहे. शाळा, मंदिर, पोलीस चौकी, आरोग्य केंद्र आदींच्या उभारणीसाठी त्यांनी आर्थिक मदत केली आहे.तमाशा क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्यांना विविध संस्थांनी पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे..Ladki Bahin Yojana: मोठी बातमी! लाडक्या बहिणींना मिळणार २१०० रुपये, एकनाथ शिंदेंनी केलं जाहीर; पैसे कधी हातात पडणार?.मिळालेले प्रमुख पुरस्कार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा जीवनसाधना गौरव पुरस्कारपुणे महानगरपालिकेचा पठ्ठे बापूराव पुरस्कारसंगीत नाट्य अकादमीचा दादू इंदुरीकर पुरस्कार.मागील 53 वर्षांत वीस हजारांपेक्षा जास्त कार्यक्रमात काम केले आहे. माझ्या माध्यमातून तमाशा लोककलेला पहिल्यांदाच पद्म पुरस्कार जाहीर झाला आहे. हा पुरस्कार माझी आई स्वर्गीय कांताबाई सातारकर व तमाशासृष्टीला बहाल करतो.- रघुवीर खेडकर, फडमालकतुकाराम खेडकरसह कांताबाई सातारकर लोकनाट्य तमाशा मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.