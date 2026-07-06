Ashadhi Wari: पैठण ते पंढरपूर आषाढी वारीसाठी लोहगाव पंचक्रोशीतील पाच दिंड्या सज्ज; उद्या होणार उत्साहात प्रस्थान

ज्ञानेश्वर बोरूडेलोहगाव, ता. ६ (बातमीदार) : पैठण ते पंढरपूर आषाढी वारी सोहळ्यासाठी संत एकनाथ महाराज संस्थान दिडी समवेत जाण्यासाठी लोहगावसह पंचक्रोशीतील पाच पायी दिंड्या उद्या मंगळवार (ता. ७) रोजी सकाळी श्री पंचदशनाम जुना आखाड्याचे प्रमुख साधू महंत कृष्णगिरी बाबाजी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रस्थान ठेवणार आहेत..पैठण ते पंढरपूर आषाढी वारीसाठी संत एकनाथ महाराज संस्थान पालखी सोहळ्यासमवेत सहभागी होण्यासाठी लोहगाव व पंचक्रोशीतील वारकरी दिंड्यांची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे..राज्यात पावसाचा हाहाकार, मुंबईत ८० किमी प्रती तास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन.यामध्ये ब्रह्मलीन महंत सोमगिरी बाबाजी पायी दिंडी (लोहगाव), हर हर महादेव दिंडी, (मुलाणी वाडगाव),गंगेश्वर महादेव दिंडी (लामगव्हाण-जोगेश्वरी), दत्तगुरू संस्थान पायी दिंडी (ढाकेफळ) तसेच जय श्रीराम दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पायी दिंडी (ढाकेफळ) या दिड्यां शेकडो वारकरी,झेडेकरी, ग्रामदेवता पुजन हरीनामाच्या जय घोष,टाळ मृदुंगाच्या निनादात मिरवणूकीने आप आपल्या स्थानावर श्री पंच दशनाम जुना आखाड्याचे तथा अंबऋषी शिवालय आमसरी (ता.सिल्लोड) गुंफा संस्थानचे महंत कृष्णगिरी गुरु कैलासगिरी बाबा, महंत श्रीकांतगिरी गुरु कृष्णगिरी तसेच महंत रमेशगिरी बाबा यांच्या उपस्थितीत दिंड्यां प्रस्थान ठेवणार आहे..Weekly Love Horoscope 6-12 July 2026: वृषभसह 'या' २ राशींना खरं प्रेम मिळणार! ७ जुलैच्या मोठ्या बदलाचा होणार फायदा; वाचा आठवड्याचं लव्ह राशीफळ.या प्रस्थान सोहळ्यास पंचक्रोशीतील वारकरी, भाविक व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन दिंडी चालक ,समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.