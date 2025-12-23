Palghar News : मोखाडा पाणीटंचाईमुक्त करण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र; खासदार-आमदार-सीईओंची महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठक!

मोखाडा : मोखाडा तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजना ही राज्यासाठी आदर्श ठरणारी आहे. मात्र याबाबत गेल्या काही दिवसापासून अनेक तक्रारी पुढे आल्या. याशिवाय विज बिल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने भरायचे की ग्रामपंचायत देणे याबाबत देखील अनेक तांत्रिक अडचणी उभ्या राहिल्या होत्या. या सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांची मोखाडा तालुक्यात एक संयुक्त बैठक यशस्वी पार पडली आहे..या बैठकीत लोकांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या पुढील काही दिवसातच सोडविण्यासंदर्भातल्या सूचना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने केलेले आहेत. यामुळे मोखाडा तालुका पाणीटंचाईमुळे आजवर कु प्रसिद्ध होता. तो आता राज्यातील पाणीपुरवठा योजनेबाबत आदर्श तालुका होईल असा विश्वास यावेळी सर्वांनीच व्यक्त केला. मोखाडा तालुक्यासाठी ची ही पाणीपुरवठा योजना दोन भागात विभागलेली आहे अप्पर वैतरणा यथून मोखाडा तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत विभागापर्यंत पाणीची टाकी बांधणे अशी योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे देण्यात आलेली आहे. .Premium|Municipal Corporation Elections Maharashtra : महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका; लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह.गावातील टाकी पासून घरापर्यंत ची नळ जोडणी ही जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून होत आहे. सद्यस्थितीत जीवन प्राधिकरणाकडून फक्त तीन टाक्यांचे काम अपूर्ण असल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय 55 गावांपैकी 35 गावांना पाणीही जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यानंतर कोणत्या गावात पाणी जाते असा दावा प्रशासन करत होते त्याला तात्काळ तेथील ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्याकडून तेथील सद्यस्थितीची माहिती घेण्यात आली..यावेळी अनेक ग्रामपंचायतीला पाणी जात असले तरी अनेक छोट्या-मोठ्या तक्रारी सुद्धा यावेळी सरपंच यांनी मांडल्या यावर तात्काळ तोडगा काढण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. यावेळी खासदार हेमंत सवरा यांनी जल जीवन योजनांच्या पाहणीसाठी केंद्रातून 150 एजन्सी नेमलेल्या असून त्यांच्याकडून सर्वेक्षण होणार असल्याचे सांगितले तर वीज विलासंदर्भात प्रश्न गंभीर असून लवकरच मुख्यमंत्री आणि पाणीपुरवठा मंत्री यांच्यासोबत एक बैठक लावून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन यावेळी सवरा यांनी दिले. तर मोखाडा तालुका नक्कीच पाणीटंचाई मुक्त होईल असा आशावाद देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला..BMC Election: नवी मुंबईत महापौरपदासाठी सत्तासंघर्ष तीव्र होणार! शिंदेसेना–भाजप आमनेसामने, महायुती की थेट लढत याकडे लक्ष.या बैठकीस उपस्थित आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी सरपंच ग्रामस्थ आणि अधिकारी यांनी सकारात्मक विचार करून ही पाणीपुरवठा योजना यशस्वी करायला हवी असे आवाहन केले. यापुढे पाणी या विषयावरच काम करून ग्रामस्थांनी यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवून या योजना यशस्वी कराव्यात अशा सूचना यावेळी दिल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी या योजनांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांचे अभिनंदन करीत जुन्या पेयजल योजनांच्या टाक्यांचा सुद्धा उपयोग करून ज्या ठिकाणी नवीन टाक्यांची निर्मिती करायची आहे. त्याबाबत अंदाजपत्रके पुन्हा बनवून त्या करता येतील असे सांगितले तर ग्रामसेवक पाणीपुरवठा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी मिळून सकारात्मक काम करणे आवश्यक असून, त्यातूनच मोखाडा तालुक्याची पाणीपुरवठा योजना एक राज्यात आदर्श योजना बनेल असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले..माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम यांचा पुढाकारया बैठकीसाठी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले यावेळी या बैठकीच्या नियोजनाबरोबरच तालुक्यातील कोणत्या गावातील काय अडचणी आहेत. या देखील अभ्यासपूर्ण त्यांनी मांडल्याचे दिसून आले. एवढेच काय तर संपूर्ण बैठकच त्यांनी चालविल्याचे यावेळी दिसले तर सर्वांनी सकारात्मक राहून आपण मोखाडा तालुक्यातील पाणीटंचाई मुळासकट संपवूया अशी शपथ देखील त्यांनी सर्वांना दिली याचबरोबर या बैठकीत केवळ तक्रारी न मांडता अडचणी आणि त्यावर कशी मात करता येतील याबाबत सर्वांनी मार्गदर्शन करावे अशा सूचना सुरुवातीलाच देऊन निकम यांनी ही संपूर्ण बैठक सकारात्मक दृष्ट्या यशस्वीरित्या पार पाडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.