Palghar News : मोखाडा पाणीटंचाईमुक्त करण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र; खासदार-आमदार-सीईओंची महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठक!

Jal Jeevan Mission : मोखाडा तालुका पाणीटंचाईमुक्त करण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत तांत्रिक अडचणी, वीज बिल प्रश्न आणि पाणीपुरवठा योजनांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा : मोखाडा तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजना ही राज्यासाठी आदर्श ठरणारी आहे. मात्र याबाबत गेल्या काही दिवसापासून अनेक तक्रारी पुढे आल्या. याशिवाय विज बिल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने भरायचे की ग्रामपंचायत देणे याबाबत देखील अनेक तांत्रिक अडचणी उभ्या राहिल्या होत्या. या सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांची मोखाडा तालुक्यात एक संयुक्त बैठक यशस्वी पार पडली आहे.

