महाराष्ट्र बातम्या

Palghar Accident: पालघरमध्ये भीषण अपघात! भरधाव पिकअपने घेतला दोन महिलांचा जीव

Learner Driver Loses Control Fatal Collision Near Nandore–Navapada Area: नंडोरेकडून नवापाडा परिसरात जात असताना हा अपघात घडला. पीकअपमध्ये दोन जण होते असे समजते.
Palghar Accident News

Palghar Accident News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निखिल मेस्त्री

पालघरः पालघरमध्ये पिकअप टेम्पोच्या धडकेत दोन महिलांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. दुपारच्या सुमारास ही घटना घडल्याची माहिती आहे. शुक्रवारची सुट्टी असल्याने दोन्ही महिला पालघरचा बाजार करून नंडोरे येथे आपल्या घरी पररत असताना त्यांना पिकअपने मागून जोरदार धडक दिली. त्यात लता निलेश तरे (45) (रा.पिल्हेर पाडा नंडोरे) आणि बेबी चंद्रकांत जाधव (65) (रा.नवापाडा नंडोरे) यांचा जागीच मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
accident
dead
Raigad
palghar

Related Stories

No stories found.