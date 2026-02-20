Palghar Accident: पालघरमध्ये भीषण अपघात! भरधाव पिकअपने घेतला दोन महिलांचा जीव

निखिल मेस्त्रीपालघरः पालघरमध्ये पिकअप टेम्पोच्या धडकेत दोन महिलांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. दुपारच्या सुमारास ही घटना घडल्याची माहिती आहे. शुक्रवारची सुट्टी असल्याने दोन्ही महिला पालघरचा बाजार करून नंडोरे येथे आपल्या घरी पररत असताना त्यांना पिकअपने मागून जोरदार धडक दिली. त्यात लता निलेश तरे (45) (रा.पिल्हेर पाडा नंडोरे) आणि बेबी चंद्रकांत जाधव (65) (रा.नवापाडा नंडोरे) यांचा जागीच मृत्यू झाला..नंडोरेकडून नवापाडा परिसरात जात असताना हा अपघात घडला. पीकअपमध्ये दोन जण होते असे समजते. एक चोवीस वर्षीय शिकावू चालक पिकअप चालवत होता. लता आणि बेबी या रस्त्याच्या कडेने उजव्या बाजूने चालत होत्या. त्याच दरम्यान शिकाऊ चालक याचे नियंत्रण सुटल्याने भरधाव पिकअप डाव्या बाजूने उजव्या बाजूकडे येऊन दोघा महिलांना मागून धडक दिली..Pune Kolhapur Highway traffic jam : पुणे–कोल्हापूर महामार्गावर वाहतूक कोंडी, सांगलीच्या येलूर फाट्याजवळ ट्रक उलटला.धडक इतकी जोरदार होती की त्यात दोन्ही महिलांचा मृत्यू झाला. अपघात झाल्यानंतर लता यांना पालघरच्या ग्रामीण रुग्णालयात तर बेबी यांना एका खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथे डॉक्टरांनी दोघांनाही मृत घोषित केले..BJP claims on Rahul Gandhi Video: ''राहुल गांधींच्या निवासस्थानी रचला गेला ‘AI’ समिटला बदनाम करण्याचा कट'' ; भाजपचा गंभीर आरोप!.अपघात झाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोचून पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असून शिकाऊ चालक याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास पालघर पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.