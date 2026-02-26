Pandharpur : ‘इटुल बा – इटुल रचमाय’! पंढरपूरची वारी 200 वर्षांपूर्वी कशी असायची? ब्रिटिश चित्रकाराने 1795 मध्ये केलं आश्चर्यकारक वर्णन

सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी जेव्हा भारत ब्रिटीश राजवटीच्या छायेत येत होता. तेव्हा स्कॉटलंडचा एक प्रतिभावान चित्रकार जेम्स वेल्स १७९१ मध्ये भारतात दाखल झाला. सवाई माधवराव पेशवे, नाना फडणवीस आणि महादजी शिंदे यांच्यासारख्या दिग्गज मराठा राज्यकर्त्यांशी त्याचे जवळचे संबंध आले. मराठा दरबारातील वैभव आपल्या कुंचल्याने रेखाटत असतानाच वेल्सला इथल्या मातीतील साध्या पण प्रबळ अशा 'विठ्ठल भक्तीचा' साक्षात्कार झाला ज्याने एका परकीय कलाकारालाही थक्क केले..लोणी गावातील ते साधे मंदिर आणि विठ्ठल-रुक्मिणीची भक्ति२४ मार्च १७९५ रोजी प्रवासादरम्यान वेल्स अहमदनगर जवळील 'लोणी' गावात पोहोचला. तिथे एका साध्या धर्मशाळेजवळ त्याला काळ्या पाषाणात कोरलेले विठ्ठल-रुक्मिणीचे मंदिर दिसले. आपल्या डायरीतील नोंदींमध्ये तो विठ्ठलाला ‘इटुल बा’ आणि रुक्मिणीला ‘रचिमी’ अशा शब्दांत संबोधतो. जरी ते मंदिर साधे होते तरीही तिथल्या मूर्तींमधील तेज आणि लोकांचा त्याकडे पाहण्याचा भक्तिभाव पाहून जेम्स वेल्स भारावून गेला होता..Love Marriage : 'या' ठिकाणी मुलींच्या लव्ह मॅरेजला फूल पर्मिशन; आवडला पुरुष की कर लग्न! वाटेल तेव्हा घटस्फोट, शेजारील देशाशी आहे संबंध.वारीचा थरार आणि भक्तांचा नादब्रह्मपंढरपूरची वारी म्हणजे केवळ पायी प्रवास नसून तो एक सोहळा आहे याची प्रचिती वेल्सला तेव्हाच आली होती. पुण्यापासून ६० कोसांवर असलेल्या पंढरीला जाण्यासाठी हजारो लोक एकत्र येतात हे त्याने प्रत्यक्ष पाहिले. वारकरी ज्यावेळी मोठ्याने जयघोष करत तेव्हा वेल्सला तो आवाज "इटुल बा – इटुल बा – ईटुल रचमाय" असा ऐकू येत असे. भक्तांचे ते नाचणे, गाणे आणि विठ्ठलाच्या नामात रंगून जाणे पाहून त्याने या वारीला विस्मयकारक मानले..Mughal Empire History : मुघलांना मुघलच का म्हटलं जायचं? इतिहासात दडलेलं हे कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल.जेम्स वेल्सने आपल्या लेखनातून हे स्पष्ट केले की दोनशे वर्षांपूर्वीही पंढरीच्या वारीचे आकर्षण आणि शिस्त तितकीच प्रबळ होती. "प्रत्येक वर्षी लोक पंढरपूरला चालत जातात," ही त्याची नोंद वारीच्या सातत्यावर शिक्कामोर्तब करते. एका ब्रिटीश चित्रकाराने मराठा कालखंडातील ही भक्तीची ऊर्जा आपल्या शब्दांत आणि चित्रात टिपून ठेवली ज्यामुळे आज आपल्याला त्या काळातील वारीचे एक वेगळे आणि ऐतिहासिक रूप पाहायला मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.