बीड : भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांना केंद्रात मंत्रीपद मिळावं अशी अपेक्षा राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी व्यक्त केलं आहे. बीडमधील सावरगाव इथं भगवानगडावर आयोजित पंकजा मुंडेंच्या मेळाव्यात व्यासपीठावरुन ते बोलत होते. (Pankaja Munde should come to dasara melava by govt helicopter next time says Mahadev Jankar)

हेही वाचा: Mahadeo Jankar : "पंकजाताई अन् जानकर नसेल तर भाजपचं काही खरं नाही"

जानकर म्हणाले, "मोदी साहेबांना सांगितलं पाहिजे की, पंकजा ताईंच्या एका ट्विटवर लाखो लोक गोळा होतात. तिला या मंत्रीमंडळात संधी देण्याचा प्रयत्न करावा. पंकजाताई आणि महादेव जानकर नसेल तर तुमचं काही खरं नाही. मला माहिती आहे की मी सुजय विखेंच्या पक्षाचा मित्र पक्ष आहे. त्यामुळं माझाही तुमच्यावर हक्क आहे. माझी विनंती आहे की, जनतेच्या भावना जाणाव्यात. आज पंकजाताई स्वतःचं हेलिकॉप्टर घेऊन इथं आल्या आहेत. पुढच्या वेळी महाराष्ट्र शासनाचं हेलिकॉप्टर घेऊन यावं एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो"

दरम्यान, गोपीनाथ गडावरून सावरगाव येथील भक्तीगडावर प्रितम मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांनी रॅली काढली असून मेळाव्याला सुरूवात झाली आहे. यावेळी रासपचे नेते महादेव जानकर, सुजय विखे, प्रितम मुंडे, सुरेश धस हे उपस्थित आहेत.