Pune Video: लक्ष्मण हाकेंचा राईट हँड मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला; भेटीचं नेमकं कारण काय?

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे सोमवारी पुण्यात आहेत. बीड जिल्ह्यातील क्षी क्षेत्र नारायणगडाच्या नारळी सप्ताहमिनित्त जरांगे पाटील पुण्यात आलेले असून यावेळी त्यांची ओबीसी कार्यकर्ते पवन करवर यांनी भेट घेतली. करवर हे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जातात..मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाला मराठवाड्यात येऊन विरोध करणारे लक्ष्मण हाके हे मागील काही दिवसांपासून शांत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्यामुळे बीड जिल्ह्यात कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती. विशेषतः २ सप्टेंबर २०२५च्या हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर निघाल्यानंतर हाकेंनी जिल्ह्यात अनेक दौरे करत मेळावे घेतले होते..बीडसह महाराष्ट्रात पवन करवर हे कायम लक्ष्मण हाकेंच्या सोबत असायचे. सुरुवातीला त्यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यामुळे ते प्रकाशझोतात आलेले होते. 'ताणून मारेन' असा तो व्हिडीओ होता. त्यानंतर पवन करवर यांच्यावर काही लोकांनी हल्ला केला. तेव्हाही त्यांची चर्चा झालेली होती. त्यांच्यावर हल्ला झाल्याचा मुद्दा विधानसभेतही उपस्थित करण्यात आलेला होता..त्यानंतर आता करवर यांनी चक्क मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. त्यात कुणाच्यातरी मध्यस्थीने त्यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेतल्याचं दिसतंय. त्यांनी जरांगे पाटलांचा सत्कारदेखील केला. परंतु वेळेच्या आभावामुळे त्यावेळी दोघांमध्ये चर्चा झाली नाही..जरांगे पाटलांना अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या ठिकाणी जायचं होतं, त्यामुळे आपण कार्यक्रम आटोपल्यावर बोलू, असं ते म्हणाले आणि तिथून निघाले. त्यानंतर या दोघांच्या भेटीचे अपडेट्स हाती आलेले नाहीत. मात्र पवन करवर हे लक्ष्मण हाकेंवर नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ते जरांगे पाटलांसोबत काम करतील, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. येणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने ही भेट असल्याचंही बोललं जातंय.