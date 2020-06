पवार यांनी करावा सोलापूरचा दौरा...सोलापुरातील या नेत्याने केली विनंती 

सोलापूर : संकट भूकंपाचे असो की दुष्काळाचे. संकटातून सर्वसामान्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी शरद पवार यांची ओळख आहे. सोलापूर शहर व जिल्हा सध्या कोरोनाच्या भयानक संकटात सापडला आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची व कोरोनामुळे मृत पावणाऱ्या व्यक्तींची संख्या दिवसागणिक वाढतच आहे. सोलापूर जिल्हा आणि शरद पवार यांचे जिव्हाळ्याचे नाते आहे. संकटात अडकलेल्या सोलापूर जिल्ह्याला बाहेर काढण्यासाठी तुम्ही एकदा सोलापूरचा दौरा कराच अशी विनंती सोलापूरचे माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील यांनी शरद पवार यांच्याकडे केली आहे. मुंबई येथील शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या निवासस्थानी माजी आमदार साळुंखे यांनी बुधवारी (ता. 24) त्यांची भेट घेतली. कोरोनामुळे भीतीचे वातावरण पसरले आहे. कामगारांच्या हाताला काम नाही. शेतकऱ्यांनी पिकविलेला शेतमाल कवडीमोल दराने विकावा लागत आहे. दुधाचेही दर घसरले आहेत. समाजातील प्रत्येक घटक कोरोनामुळे येणाऱ्या आर्थिक संकटाची झळ सोसू लागला आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर शरद पवार यांनी सोलापूरचा दौरा करावा अशी विनंती आपण केली असल्याची माहिती माजी आमदार दीपक साळुंखे यांनी दिली.

Web Title: Pawar should visit Solapur ... This leader from Solapur made a request