आदिवासीवाड्या थेट शहराशी जोडणार, पेण-कासमाळ रस्त्याचे काम सुरू; दोन किलोमीटर मार्गासाठी २.८० कोटींचा निधी

पेण : पेण शहरापासून चार किलोमीटर अंतरावरील बोरगाव-कासमाळ रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून दोन किलोमीटर मार्गासाठी दोन कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. भाजपचे युवा नेते ललित पाटील यांच्या प्रयत्नांतून हे काम सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले..बोरगाव-कासमाळ परिसरातील हिरवेगार पठार आणि विविध फुलांनी बहरलेला निसर्ग पर्यटकांना आकर्षित करतो. मुंबई, ठाणे आणि पुणे येथूनही पर्यटक येथे येतात. मात्र, काही महिन्यांपासून रस्त्याची अवस्था खराब झाल्याने स्थानिक ग्रामस्थ, तसेच डोंगराळ भागातील आदिवासी बांधवांना ये-जा करताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे रस्ता दुरुस्तीची मागणी करण्यात आली होती..Mumbai Malaria: मुंबईत मलेरियाचा वाढता धोका! रुग्णसंख्या ९ हजारांवर; वर्षभरात ४१ टक्क्यांनी वाढ.या मागणीनुसार दत्त मंदिर ते कॅनल रोड या टप्प्याचे काम सुरू झाले आहे. कॅनल रोड ते कासमाळ या पुढील टप्प्याचे कामही लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे..पंधरा वाड्यांची शहराशी जोडणीकाँक्रीटीकरणामुळे परिसरातील गावांसह सुमारे पंधरा ते सोळा आदिवासीवाड्या शहराशी थेट जोडल्या जाणार आहेत. त्यामुळे स्थानिकांची वाहतूक सुलभ होण्याबरोबरच कासमाळ परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..Mumbai News: कोपर्डी प्रकरणी उच्च न्यायालय करणार घटनास्थळाची पाहणी; प्रत्यक्ष पडताळणीचा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.