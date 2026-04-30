Pension scheme: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! पेन्शन हक्कासंदर्भात उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण; स्वतःहून नोकरी सोडल्यास...

Government Employees: स्वेच्छेने सेवा सोडल्यास पेन्शनचा हक्क मिळत नाही, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवलेलं आहे. वाशिमच्या एका प्रकरणात महालेखा नियंत्रक कार्यालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका कोर्टाने फेटाळली होती. हे प्रकरण चांगलंच चर्चेत होतं..१० वर्षांची सेवा पूर्ण असली तरी 'सेवानिवृत्ती' अट अनिवार्य आहे, स्वतःहून सेवा सोडल्यास सेवानिवृत्ती ठरत नाही, असं निरीक्षण नागपूर खंडपीठाने नोंदवलं. वाशीमच्या रामू जाधव यांनी महालेखा नियंत्रक कार्यालयाच्या निर्णयाविरोधात एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे..१९७८ ते १९९० कालावधीत शासकीय सेवेत स्वयंपाकी म्हणून काम केल्याचा रामू जाधव यांचा दावा आहे. ८ सप्टेंबर १९९० रोजी त्यांनी स्वतःहून सेवा सोडल्याची नोंद आहे. सेवा पुस्तिकेतील नोंदीवर कधीही आक्षेप नोंदवला नाही, मात्र 'सेवानिवृत्ती' नसल्याने पेन्शन पात्रता नाकारण्यात आलेली आहे..नियम ११० (२)(ब) नुसार पेन्शनसाठी सेवानिवृत्ती आवश्यक असल्याचं लेखा महानियंत्रक कार्यालयाने म्हटलेलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हाच आदेश कायम ठेवला आहे. स्वतःहून सेवा सोडल्यास सेवानिवृत्ती ठरत नाही, त्यामुळे पेन्शवर हक्क सांगता येत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलंय.