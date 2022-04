राज ठाकरेंच्या सभांमध्ये करमणूक होते म्हणून लोक जातात; शरद पवारांचा खोचक टोला

By

मुंबई : राज ठाकरे सभांमध्ये आपल्या खास स्टाईलनं भाषण करत असतात. यामध्ये लोकांची करमणूक होते त्यामुळं लोक त्यांच्या सभांना गर्दी करतात, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांनी खोचक टोला लगावला आहे. राज ठाकरेंच्या उत्तर सभेतील आरोपांना उत्तर देण्यासाठी पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली. (People go to Raj Thackeray rally for entertainment Sharad Pawar sharp blow)

शरद पवार म्हणाले, "राज ठाकरेंनी जाता जाता सांगितलं की त्यांचा पक्ष हा संपवणारा पक्ष आहे. ठीक आहे, ते म्हणतात ते खरं आहे. त्यांच्या संपवणाऱ्या पक्षाची महाराष्ट्रातील मतदानांनी योग्य दखल घेतली आहे. त्यामुळं त्यांना विधीमंडळात एकही जागा दिलेली नाही. यातून मतदारांनी यांची ओळख योग्य प्रकारे केली"

"राज ठाकरेंच्या सभा मोठ्या होतात हे मी यापूर्वीही सांगितलं आहे. त्यांच्या सभेत शिवराळ भाषा, नकला किंवा काहीबाही उल्लेख असतो, या सर्व गोष्टींसंबंधी लोकांची करमणूक होते, त्यांमुळं लोक त्यांच्या सभेला गर्दी करतात," अशा शब्दांत पवारांनी राज ठाकरेंना खोचक टोलाही लगावला.