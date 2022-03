लसीकरणाला ग्रामीण भागातील लोक गांभीर्यानं घेताना दिसत नाहीत - अजित पवार

मुंबई : विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अजित पवारांनी आज राज्यातील कोरोना संसर्गाच्या स्थितीवरही भाष्य केलं. तसेच ग्रामीण भागात कोरोनाच्या स्थितीला गांभीर्यानं घेतलं जात नाहीए, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. यासाठी त्यांनी चीनमधील शहरांमध्ये सध्या लॉकडाउन लावण्यात येत असल्याची माहिती दिली. (People in rural areas do not seem to take vaccination seriously says Ajit Pawar)

पवार म्हणाले, एक गोष्ट मी आजच्या उत्तराच्या निमित्त महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगतो की, ज्या चीनमधून कोरोना वाढीला लागला त्या चीनमध्ये आज पंधरा पेक्षा जास्त महत्वाची शहरं लॉकडाऊन झाली आहेत. म्हणजेच कोरोनाचा विषय सध्या आपणही सहजतेनं घेऊ नका, याच्याकडे गांभीर्यानं पाहा. दीड कोटी लोकसंख्या असलेलं चीनमधील एक शहर लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. हा आजार बाहेर वाढू नये, चौथी लाट येऊ नये यासाठी ही काळजी घेतली आहे. आपणही कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी काळजी घेतली पाहिजे.

अजूनही काही जण लसीकरणाच्या बाबतीत म्हणावा असा प्रतिसाद देत नाहीत. कारण ग्रामीण भागात फिरत असताना लोक लसीकरणाला गंभीरतेनं घेत नसल्याची वस्तूस्थिती आहे. पण आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना लसीकरणाचं महत्व समजावून सांगण्याची नितांत गरजेच आहे, असंही अजित पवार यांनी सभागृहातील सर्वच सदस्यांना आवाहन केलं.