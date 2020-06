पन्नाशीच्या आतील व्यक्तींचाही सोलापुरात होऊ लागला मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूर शहरात कोरोनाने घातलेले थैमान आता अधिक गडद होऊ लागले आहे. अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत सोलापूर शहरातील दोन हजार 84 जण कोरोनामुळे बाधित झाले आहेत. 234 जणांचा मृत्यू झाला (शुक्रवारच्या अहवालानुसार) आहे. सोलापुरात मृत पावणाऱ्या व्यक्ती या पन्नास वर्षावरील असल्याचे समाधान आजपर्यंत सोलापूरकर मानत होते. परंतु आता पन्नाशीच्या आतील व्यक्तींचाही कोरोनामुळे मृत्यू होऊ लागल्याने कोरोनाचे संकट भयानक होऊ लागले आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे या शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या सोलापूरच्या तुलनेत जास्तच आहे. या शहरांची लोकसंख्या आणि सोलापूरची लोकसंख्या याचा तुलनात्मक विचार केल्यास सोलापुरातील कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या मुंबई, ठाणे व पुण्यालाही मागे टाकणारी ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सोलापुरात कोरोनामुळे मृत पावणाऱ्या व्यक्ती या पन्नास वर्षावरील आहेत. त्या व्यक्तींना इतरही आजार होते असे सांगून जिल्हा प्रशासन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यातील इतर शहरातही पन्नास वर्षावरील व्यक्ती आणि इतर आजाराच्या व्यक्ती आहेत. मग सोलापुरातच मृतांची संख्या का वाढत आहे? याचे कोडे अद्यापही सोलापूरकरांना उलगडलेले नाही. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा आता हतबल झाली आहे. महापालिकेकडे प्रभावी उपाययोजना नसल्याने सोलापूर शहरात बाधितांची संख्या व मृतांची संख्या वाढत आहे. कोरोना आटोक्‍यात आणण्यासाठी अपयशी ठरलेले महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांची सोलापुरातून उचलबांगडी झाली. त्यांच्या जागी पी. शिवशंकर यांची नियुक्तीही झाली. तरी देखील सोलापूर शहरातील कोरोना आटोक्‍यात येत नसल्याने आता राज्य सरकार सोलापूरच्या बाबतीत काय निर्णय घेणार? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.





Web Title: People in their fifties also started dying in Solapur