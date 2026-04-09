Eknath Shinde : काम नाही तर पद नाही; निष्क्रिय पदाधिकाऱ्यांना इशारा

मुंबई - निवडणुका संपल्या असून आता पक्षवाढीचा हंगाम सुरू झाला आहे. त्यामुळे राज्यात शिवसेनेला बळकट करण्यासाठी तळागाळातील शिवसैनिकांपर्यंत पोहोचा. जनतेच्या प्रश्नांवर तत्परतेने काम करा आणि पक्षवाढीसाठी योगदान द्या,' अशा स्पष्ट सूचना शिवसेनेचे मुख्य नेते अन् उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी पक्षाच्या आमदार, खासदारांसह पदाधिकाऱ्यांना दिल्या. मतदारयाद्यांचे बारकाईने पुनरावलोकन करण्यासाठी बूथ प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्याचे आदेश देताना शिंदे यांनी काम दिसले नाही तर पद राहणार नाही,' असा इशारा शिंदे यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिला..२०२९ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी संघटन मजबुतीसाठी संपर्कप्रमुख, विभागीय संपर्कप्रमुख आणि लोकसभा संपर्कप्रमुखांची नियुक्ती केली आहे. शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज या पदाधिकाऱ्यांची 'ऑनलाइन' बैठक पार पडली. या बैठकीत शिंदे यांनी मंत्री, आमदार, खासदार यांना पद विसरून कार्यकर्ता म्हणून पक्षाचे काम करण्याचे निर्देश दिले. लोकसभा संपर्कप्रमुखांनी त्यांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक विधानसभेची स्वतंत्र बैठक घेऊन त्या बैठकीचे फोटो आणि तपशील दररोज मला पाठवावा. तो मी स्वतः बघणार आहे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले..निवडणूक आयोगाकडून राज्यात राबवल्या 'एसआयआर' मोहिमेसाठी आतापर्यंत कोणी किती बीएलए नेमले, कितीवेळा मतदारसंघाचा दौरा केला, किती बैठका घेतल्या? याची विचारणा शिंदे यांनी संपर्कप्रमुखांना केली. कामाचा अहवाल नसेल आणि जे काम करणार नाहीत, त्यांना थेट नारळ दिला जाईल, असा इशाराच शिंदेंनी या बैठकीत दिला. प्रत्येकाने मतदारयादींचे बारकाईने पुनरावलोकन करण्यासाठी दोन 'बीएलए' नियुक्त करावेत. पक्षाची संघटन रचना अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात अधिक जोमाने काम करावे, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या.