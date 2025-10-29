महाराष्ट्र बातम्या

Doctor Death Case: हत्या की आत्महत्या? एका वेलांटीवरुन डॉक्टर युवतीचं मृत्यू प्रकरण उलगडण्याची शक्यता

Sushma Andhare Raises Serious Doubts Over Death Case: Alleges Discrepancy in Handwriting Between the Letter and the Note: शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी या फलटण प्रकरणात पुरावे सादर केले आहेत.
संतोष कानडे
Ranjeetsingh Naik Nimbalkar: फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या युवती डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणाचे अनेक धागेदोरे पुढे येत आहेत. मुळात ही आत्महत्या आहे की हत्या? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी या प्रकरणात आणखी एक नवीन मुद्दा उपस्थित केला आहे.

