PM Kisan Yojna: बळीराजाच्या खात्यात ‘सन्मान’चा वर्षाव! ‘पीएम किसान’च्या २३व्या हप्त्याचे आज वितरण; ३१ कोटी ४४ लाख होणार जमा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. योजनेच्या बहुप्रतिक्षित २३व्या हप्त्याचे वितरण २० जूनला केले जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ५५ हजार ६७० शेतकरी या २३व्या हप्त्यासाठी पात्र ठरले आहेत. .या हप्त्यापोटी जिल्ह्यात एकूण ३१ कोटी ४४ लाख रुपयांहून अधिक निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील. पश्चिम बंगालमधील हुगळी (तारकेश्वर) येथे आयोजित ‘किसान सन्मान समारोह संमेलनातून’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशभरातील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हा निधी थेट जमा केला जाणार आहे. या सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण सायंकाळी ४ वा..Rain Forecast In Maharashtra : पर्जन्यमानात सुधारणा! महाराष्ट्रात पावसाला वेग येणार; २३ जूननंतर राज्यभर सर्वदूर पाऊस, IMD चा अंदाज.pmindiawebcast.nic.in या लिंकवर तसेच सर्व नागरी सेवा केंद्रांवर केले जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या थेट प्रक्षेपणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे..आतापर्यंत २२ हप्ते वितरित केले असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ६६ हजार ७७७ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा लाभ मिळाला आहे. या ऐतिहासिक किसान सन्मान संमेलनाचे थेट प्रक्षेपण जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरावर विविध ठिकाणी दाखवले जाईल. यामध्ये कृषी संशोधन केंद्रे, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि सर्व नागरी सेवा केंद्रांचा समावेश असेल..या कार्यक्रमाला स्थानिक लोकप्रतिनिधी, कृषी अधिकारी आणि प्रगतशील शेतकरी प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत. तसेच या सोहळ्याच्या निमित्ताने केंद्र व राज्यशासनाच्या इतर विविध कृषी योजनांची माहिती आणि लाभ वितरणाचे विशेष कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आले आहेत..Aloo Cheese Thecha Paratha: साधा पराठा विसराल; एकदा खा हा आलू चीज ठेचा पराठा!.‘पीएम किसान’ योजना‘ई-केवायसी’चे आवाहन केंद्र शासनाच्या या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६ हजार रुपये, प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. या योजनेचा लाभ भविष्यातही अखंडितपणे मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आधारशी जोडणे आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत अनिवार्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.