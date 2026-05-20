Encroachment Drive: अतिक्रमण हटवताना राडा; सात पोलिस आणि तीन आंदोलक जखमी

मुंबई: शहरात अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करत असताना परिस्थिती चिघळली. या कारवाईदरम्यान झालेल्या दगडफेकीत सात पोलिस कर्मचाऱ्यांसह तीन आंदोलक, असे एकूण १० जण जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..रुग्णालयातील उपचार आणि परिस्थितीजखमींना उपचारासाठी तातडीने भाभा आणि व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.भाभा रुग्णालय: येथे एकूण सहा जणांवर उपचार करण्यात आले. यामध्ये पोलिस कर्मचारी विपुल विजय कुमार कदम, मनीष भीमराव बच्छाव आणि वैभव गीते यांचा समावेश होता. उपचारानंतर या तिघांनी वैद्यकीय सल्ल्याविरोधात रुग्णालयातून रजा घेतली. तसेच, आंदोलक फिझान अन्वाज खान, अनस रशीद खान आणि अन्सार अली बेग हे देखील जखमी झाले होते. यापैकी अन्सार अली बेग यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. तर इतर दोघांनी वैद्यकीय सल्ल्याविरोधात रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेतला.व्ही. एन. देसाई रुग्णालय: येथे पोलिस कर्मचारी जितेंद्र कुमार सतेंदर, नवनाथ अण्णा मुदगुल, ओंकार दीपक कोळी आणि चंद्रकांत ढांबळे यांच्यावर उपचार करण्यात आले. जितेंद्र कुमार सतेंदर यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे, तर उर्वरित पोलिस कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक उपचारानंतर सोडण्यात आले..अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईला स्थानिकांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे ही दगडफेक झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. पोलीस आता या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.