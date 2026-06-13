Police Mental Health : 24 तास ड्युटी, सलग 16 तास काम! पोलिसांच्या मानसिक तणावाबाबत समोर आलं धक्कादायक वास्तव; मानसोपचार तज्ज्ञांनी काय म्हटलंय?

जळगाव : कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सांभाळणारे पोलिस कर्मचारी दिवसाचे २४ तास नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असतात. गुन्हे उघडकीस आणणे, अपघात, कौटुंबिक वाद, आंदोलने, सण-उत्सवांचा बंदोबस्त, व्हीआयपी ड्यूटी अशा विविध जबाबदाऱ्यांमुळे पोलिस दलावर प्रचंड कामाचा ताण असतो. या सततच्या तणावाचा परिणाम त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होत असल्याची बाब विविध अभ्यासांतून समोर (police mental health issues in Maharashtra) आली आहे..पोलिस कर्मचाऱ्यांना नियमित कामकाजाबरोबरच अचानक उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितींना सामोरे जावे लागते. अनेकदा सलग १२ ते १६ तास ड्यूटी, अपुरी विश्रांती, कुटुंबाला कमी वेळ, वरिष्ठांचा दबाव आणि गुन्हेगारी घटनांशी सततचा संपर्क यामुळे मानसिक थकवा निर्माण होतो. विशेषतः गंभीर गुन्हे, अपघात किंवा आत्महत्यांसारख्या घटनांची पाहणी केल्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्य, चिंता आणि भावनिक अस्थिरता वाढण्याची शक्यता असते..मानसिक परिणामतणावाचा परिणाम केवळ मनावरच नव्हे तर शरीरावरही होतो. निद्रानाश, उच्च रक्तदाब, चिडचिड, नैराश्य, एकाग्रतेचा अभाव आणि कामातील उत्साह कमी होणे ही लक्षणे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये आढळून येतात. काही वेळा कौटुंबिक नातेसंबंधांवरही त्याचा परिणाम होतो. तज्ज्ञांच्या मते, मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास कामगिरीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते..Nashik Rainfall : पावसाचे दिवस 40 ते 45 वर घसरले; बदलत्या पॅटर्नमुळे शेती अस्थिर, पीकवाढीचे चक्रच कोलमडले, 2019-2015 ची आकडेवारी काय सांगते?.विभागाचे उपक्रमराज्यातील अनेक पोलिस विभागांनी कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. योग, ध्यान, समुपदेशन शिबिरे, तणाव व्यवस्थापन कार्यशाळा तसेच मानसोपचार तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जात आहे. काही ठिकाणी हेल्पलाइन सुविधा आणि गोपनीय समुपदेशन केंद्रेही सुरू करण्यात आली आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या समस्या मांडण्याची संधी मिळत आहे..तणाव पूर्णपणे टाळणे शक्य नसले तरी त्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करता येऊ शकते. नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप, संतुलित आहार, ध्यानधारणा आणि कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवणे हे उपाय उपयुक्त ठरतात. तसेच सहकाऱ्यांशी संवाद साधणे आणि गरज भासल्यास समुपदेशकांची मदत घेणेही महत्त्वाचे आहे.-डॉ. प्रदीप जोशी, मानसोपचार तज्ज्ञ.Mumbai-Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावरील तीन महत्त्वाचे पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुले; प्रवाशांना मोठा दिलासा, नेमके कोणते आहेत ते पूल?.समाजाचीही जबाबदारीपोलिस कर्मचारी हेही समाजातील सामान्य नागरिकच आहेत. त्यांनाही भावनिक आणि मानसिक आधाराची गरज असते. नागरिकांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांशी सहकार्याची भूमिका घेतल्यास त्यांच्या कामाचा ताण काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो..धोरणात्मक बदलांची गरजतज्ज्ञांच्या मते, पोलिस दलातील तणाव कमी करण्यासाठी मनुष्यबळ वाढविणे, कामाचे तास मर्यादित करणे, साप्ताहिक सुट्टीची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमित मानसिक आरोग्य तपासणी आवश्यक आहे. याशिवाय मानसिक आरोग्याविषयी असलेला संकोच दूर करून कर्मचाऱ्यांना मदत मागण्यासाठी प्रोत्साहित करणेही गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.