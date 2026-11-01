Crime: रक्षकच बनले भक्षक! १६ वर्षीय मुलीवर पोलीस ठाण्यातच PIकडून अनेकदा अत्याचार; गुन्हा दाखल

पणजी : उत्तर गोव्यातील एका पोलीस निरीक्षकानेच अल्पवयीन मुलीवर अनेकदा अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधित पोलिस निरीक्षक आणि महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पोलीस निरीक्षकाने एका महिलेच्या मदतीने हा गुन्हा केल्याचा आरोप करण्यात आल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर गोव्यातील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात एका १६ वर्षीय मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा खळबळजनक प्रकार घडला आहे. एका महिलेच्या मदतीने आरोपी पोलीस निरीक्षकाने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केले असून याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधित पोलिस निरीक्षक विकास डेकर आणि रंजिनी पालेकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Mumbai Metro 4: स्वयंचलित पहिली मेट्रो सज्ज! दिवाळीनंतर मुंबईत दाखल होणार; कसा असेल प्रवास? पाहा वैशिष्ट्ये.या घटनेप्रकरणी पोलीस महासंचालक (DGP) आलोक कुमार यांनी सांगितल्यानुसार, उत्तर गोव्यातील गुन्हे शाखेच्या रिबांदर पोलीस ठाण्यात २५ जुलै ते २७ ऑक्टोबर दरम्यान हा प्रकार घडला आहे. पीडित मुलीने सुरुवातीला 'चाइल्ड हेल्पलाइन' सेवेकडे एक तक्रार दाखल केली होती. यादरम्यान, ही तक्रार निरीक्षक विकास डेकर यांच्याकडे पाठवण्यात आली असता त्यांनी पीडितेवर पोलीस कार्यालयात लैंगिक अत्याचार केला..'पनवेल-कर्जत'साठी वनजमीन वर्ग, रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पाचे काम ९९ टक्के पूर्ण; राज्य सरकारचे आदेश जारी .तथापि, हे प्रकरण उघडकीस येताच दोन्ही आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ७५ (लैंगिक छळ) आणि १२७ (बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे), तसेच पॉक्सो कायद्याच्या कलम १० (गंभीर स्वरूपाचा लैंगिक हल्ला) आणि १२ (लैंगिक छळ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे आरोप गुन्हे शाखेच्या आवारात घडलेल्या घटनांशी संबंधित असल्याने, तपास ओल्ड गोवा पोलीस ठाण्याकडे सोपवण्यात आला आहे. कायदेशीर कारवाईसोबतच, आरोपी अधिकारी आणि त्याच्या सहकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाईही सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.