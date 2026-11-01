महाराष्ट्र बातम्या

Crime: रक्षकच बनले भक्षक! १६ वर्षीय मुलीवर पोलीस ठाण्यातच PIकडून अनेकदा अत्याचार; गुन्हा दाखल

Crime News: उत्तर गोव्यातील एका पोलीस निरीक्षकानेच अल्पवयीन मुलीवर अनेकदा अत्याचार केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.
Crime News

Crime News

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पणजी : उत्तर गोव्यातील एका पोलीस निरीक्षकानेच अल्पवयीन मुलीवर अनेकदा अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधित पोलिस निरीक्षक आणि महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पोलीस निरीक्षकाने एका महिलेच्या मदतीने हा गुन्हा केल्याचा आरोप करण्यात आल्याची माहिती आहे.

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