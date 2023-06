Accident: राष्ट्रीय महामार्गावरील भीषण अपघातात पोलीस उपनिरीक्षकाचा जागीच मृत्यू

राष्ट्रीय महामार्गावरील भीषण अपघातात पोलीस उपनिरीक्षकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. हिंगोली येथे ही घटना घडली आहे. (police sub-inspector died on the spot in accident on national highway )

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंगोलीमध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात होऊन पोलीस निरीक्षकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. हिंगोली नांदेड राष्ट्रीय महामार्गावरील माळेगाव फाटा येथे ही घटना घडली आहे.

नीकळकंठ दंडगे असे या अपघातात मृत्यू झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाचे नाव आहे. अपघातात दंडगे यांच्यासह इतर दोन सहकारी मित्र देखील गंभीर जखमी झाले आहेत.

अपघाताची माहिती मिळताच राष्ट्रीय महामार्ग पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्त ठिकाण असलेल्या माळेगाव फाट्याजवळ धाव घेत मृत्यू झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाच्या मृतदेहासह ताब्यात घेण्यात आले.

यासह जखमींना बाहेर काढत रुग्णालयांमध्ये दाखल केले आहे. या अपघातामध्ये मृत्यू झालेले पोलीस उपनिरीक्षक निळकंठ दंडगे हे हिंगोली जिल्ह्यातील जामगव्हाण येथील रहिवासी आहेत.