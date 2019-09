अजित पवार म्हणाले, 'आता चित्र लवकरच बदलेल'

पुणे : विरोधी पक्षातील नेते भाजप-शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात जात आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करणारे नेते सैरभैर होतील. त्यामुळे महाराष्ट्रात वेगळे चित्र पाहायला मिळेल, अशी आशा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी व्यक्त केली. पुणे मर्चंट को. ऑपरेटिव्ह बँकेच्या बुधवार पेठ शाखेचे स्थलांतर गुरुवार पेठेतील जैन मंदिर येथे झाले. या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांनी भाजप-शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा सपाटा लावला आहे. याबाबत विचारले असता अजित पवार म्हणाले, राष्ट्रवादीतील नेते सत्ताधारी पक्षात जात असले तरी, कार्यकर्ते आमच्यासोबतच आहेत. ते कायम संपर्कात आहेत ही आमच्यासाठी समाधानाची गोष्ट आहे. कार्यकर्त्यांच्या जीवावर राष्ट्रवादीला पुन्हा भरभराटीचे दिवस येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. तसेच ते पुढे म्हणाले, भाजप-शिवसेनेत कितीही नेते प्रवेश करत असले तरी विधानसभेच्या 288 एवढ्याच जागा आहेत. त्यापेक्षा जास्त जागा लढवता येणार नाहीत, असा उपरोधिक टोला मारत पवार म्हणाले, या दोन्ही पक्षांची युती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. पण युती झाली तर प्रत्येकी 144 च्या जवळपास जागा मिळतील. आम्ही शरद पवारांसोबतच कोणाला कुठे जायचे असेल तर त्यांना जाऊ द्या. आम्ही पक्षाचे नेते शरद पवार यांच्याबरोबर आहोत. चांगले उमेदवार देऊन त्यांना निवडून आणण्यासाठी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते उत्सुक आहेत. ...तर तारेवरची कसरत होईल भाजपचे सध्या 123 आमदार आहेत. सात-आठ अपक्ष आमदार भाजपसोबत आहेत. त्यात परत आत्ता भाजपमध्ये प्रवेश करणारे आहेतच. नव्याने पक्षात आलेले, निष्ठावंत कार्यकर्ते यांना सामवून घेताना त्यांची तारेवरची कसरत होईल. पक्षांतर केलेले नेते सैरभैर होतील. त्यामुळे उमेदवारी जाहीर होत असताना महाराष्ट्रामध्ये वेगळे चित्र पाहायला मिळेल, असा दावाही अजित पवार यांनी केला.

