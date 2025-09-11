महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation : मनोज जरांगे हे प्रस्थापित मराठ्यांसोबत आहेत, गरीब मराठ्यांसोबत नाहीत : प्रकाश आंबेडकर

Prakash Ambedkar : प्रकाश आंबेडकर यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर जोरदार टीका करत ‘‘मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण नको, त्यांनी स्वतंत्र आरक्षणासाठी लढा’’ असा सल्ला दिला.
लातूर : ‘‘मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देवू नये. आम्ही राज्यातील ओबीसींच्या पाठीशी खंबीरपणे आहोत. मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे हे प्रस्थापित मराठ्यांसोबत आहेत, गरीब मराठ्यांसोबत नाहीत,’’ असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी येथे आज व्यक्त केले.

