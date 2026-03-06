महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Governor : विष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल, राज्यपालांच्या फेरबदलात मोठे बदल

New Governor of Maharashtra Vishnu Dev Varma : देशातील अनेक राज्यांच्या राज्यपालांमध्ये मोठा फेरबदल; विष्णूदेव वर्मा महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल, तर माजी राजदूत तरनजीतसिंग संधू यांची दिल्लीच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्ती करून केंद्र सरकारने प्रशासकीय पकड मजबूत केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विविध राज्यांतील राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील नायब राज्यपाल पदांमध्ये मोठा फेरबदल केला असून तेलंगणाचे राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत गुजरातचे राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी होती.

