Maharashtra Governor : विष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल, राज्यपालांच्या फेरबदलात मोठे बदल

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विविध राज्यांतील राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील नायब राज्यपाल पदांमध्ये मोठा फेरबदल केला असून तेलंगणाचे राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत गुजरातचे राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी होती..पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉ. सी. व्ही. आनंद बोस यांनी आज दिलेला राजीनामा राष्ट्रपतींनी स्वीकारला आहे. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे..Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा फक्त एका क्लिकवर .तर, केरळचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांना तमिळनाडूच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. दिल्लीतही बदल करण्यात आला आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांची लडाखच्या नायब राज्यपालपदी बदली करण्यात आली असून, अमेरिकेतील भारताचे माजी राजदूत तरनजीतसिंग संधू यांची दिल्लीचे नवे नायब राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. लडाखचे नायब राज्यपाल कविंदर गुप्ता यांची हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..इतर नियुक्त्यांमध्ये हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला यांची तेलंगणाच्या राज्यपालपदी बदली करण्यात आली आहे. नागालँडच्या राज्यपालपदी नंदकिशोर यादव यांची नियुक्ती झाली आहे. तसेच माजी लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सैयद अता हसनैन यांची बिहारच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.