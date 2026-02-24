President Droupadi Murmu Shegaon Visit : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे शेगावात होणार आगमन; तीन हजार पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात

President Droupadi Murmu will visit Shegaon : भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांचे उद्या (बुधवार) रोजी सकाळी १० वाजता शेगाव येथे हेलिकॉप्टरने आगमन होत आहे. सर्वप्रथम त्या शेगावीचा राणा श्री संत गजानन महाराजांचे समाधी दर्शन करतील. त्यानंतर दुपारी बारा वाजता त्यांचे हस्ते शेगाव येथील आनंद विसावा परिसरामध्ये आयोजित राष्ट्रीय आयुष मेळाव्याचे उद्घाटन होणार आहे. .राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी संतनगरी सज्ज झाली. शहरांमध्ये राज्यभरातून जवळपास ३ हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात आहे. सर्वच विभागाचे प्रमुख अधिकारी वरिष्ठ नेते मंडळी शेगावमध्ये ठाण मांडून आहेत. गेल्या पंधरा दिवसापासून राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यामुळे तयारी केली जात होती मंगळवारी प्रशासनाकडून श्रींचे मंदिर तसेच विसावा परिसरामध्ये रंगीत तालीम घेण्यात आली यासाठी श्रींचे मंदिर सकाळी साडेदहा ते दुपारी बारापर्यंत बंद ठेवण्यात आले होते..शेगाव शहरांमध्ये गेल्या तीन-चार दिवसापासून जिल्हा पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी सर्व व्यवस्था सांभाळत आहेत. कोणत्याही प्रकारची कुचराई प्रशासनाकडून यामध्ये राहू नये याची बारकाईने तपासणी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे शहरात बॉम्बशोधक व नाशक पथकाकडून सुद्धा तपासणी करण्यात आली आहे..भारत सरकारचे आयुष मंत्रालय, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासंमेलन यांच्या संयुक्त विद्यमाने २५ ते २७ फेब्रुवारी दरम्यान बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथे चार दिवसांचा "राष्ट्रीय आरोग्य मेळावा " आयोजित करण्यात आला आहे. औषधी वनस्पती लागवड आणि कृषी वनीकरणाद्वारे आयुष औषध प्रणालींबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे , सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा प्रदान करणे आणि शेतकऱ्यांसाठी उपजीविकेच्या नवीन संधी निर्माण करणे हे या मेळाव्याचे उद्दिष्ट आहे..Lawrence Bishnoi gang threat : खळबळजनक! महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदाराला लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून जीवे मारण्याची धमकी.राष्ट्रीय आरोग्य मेळावा- २०२६चे उद्घाटन समारंभ प्रसंगी महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार व केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव आणि इतर अनेक मान्यवर पाहुण्यांची उपस्थिती राहील. या संपूर्ण मेळाव्यात नागरिकांना आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा, होमिओपॅथी आणि इतर पारंपारीक आरोग्यसेवा शाखांसह विविध आयुष प्रणालीं मार्फत मोफत आरोग्य तपासणी, वैद्यकीय सल्ला आणि औषधे घेण्याची संधी मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.