School Evaluation : राज्यातील ४२९ शाळा ‘अ’ श्रेणीच्या मानकरी; मूल्यांकनात पुणे आघाडीवर, २८ जिल्हा परिषद शाळांचाही समावेश

पुणे - राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत (एससीईआरटी) राज्यातील शाळांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये केलेल्या शाळा मूल्यांकनात राज्यातील ४२९ शाळांनी 'अ' ही सर्वोच्च श्रेणी मिळवली आहे. पुणे जिल्ह्यात 'अ' श्रेणी मिळविलेल्या शाळा सर्वाधिक असून, पुणे शाळा मूल्यांकनाच्या 'अ'श्रेणीत अग्रेसर आहे..राज्यातील सर्व शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एससीईआरटीत शाळा मानक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या अंतर्गत सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांच्या मूल्यांकनासाठी शाळा गुणवत्ता आणि आश्वासन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार शाळांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया २०२४-२५मध्ये सुरू करण्यात आली..त्यात शाळांचे स्वयंमूल्यांकन आणि बाह्य मूल्यांकन अशा दोन टप्प्यांत ही प्रक्रिया राबविण्यात येते. २०२४-२५मध्ये राज्यातील एक लाख दोन हजार ६७५ शाळांनी ऑनलाइनद्वारे स्वयंमूल्यांकन केले. या मूल्यांकनात सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या शाळांपैकी २०२५-२६मध्ये १० हजार ७१२ शाळांची बाह्य मूल्यांकनासाठी निवड करण्यात आली होती.त्यापैकी १० हजार ६४४ शाळांचे बाह्य मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. बाह्य मूल्यांकनात पुणे जिल्हा परिषदेच्या एकूण २८ शाळांना 'अ प्लस' श्रेणी मिळाली आहे. या प्रक्रियेत पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित अशा सर्व प्रकारच्या शाळांचा सहभाग होता. स्वयंमूल्यांकनानंतर 'अ प्लस' श्रेणीस पात्र ठरलेल्या शाळांचे बाह्य मूल्यांकन एससीईआरटीमार्फत नियुक्त समित्यांद्वारे करण्यात आले..या समित्यांमध्ये विस्तार अधिकारी किंवा केंद्रप्रमुख पथक प्रमुख म्हणून कार्यरत होते. पुणे जिल्ह्यातील एकूण ७१२ शाळांचे बाह्य मूल्यांकन पूर्ण केले असून त्यापैकी ८१ शाळांना एससीईआरटीमार्फत 'अ प्लस' श्रेणी देण्यात आली. त्यात २८ जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा समावेश आहे. शाळांची कामगिरी शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध सुविधा, पायाभूत सुविधा, शाळेतील कुशल मनुष्यबळ या निकषांवर तपासण्यात आली..स्वयंमूल्यांकनाच्या प्रक्रियेला वेग'राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांचे २०२५-२६ मध्ये स्वयंमूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आवश्यक लिंक २७ फेब्रुवारीपासून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सर्व शाळांचे स्वयंमूल्यांकन पूर्ण करणे आवश्यक आहे,' असे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक डॉ. हेमंत वसेकर यांनी सांगितले..तालुकानिहाय 'अ प्लस' श्रेणी प्राप्त शाळातालुका - शाळांची संख्याआंबेगाव - ०४बारामती - ०२भोर - ०३हवेली - ०१जुन्नर - ०२खेड - ०८मावळ - ०२मुळशी - ०१पुरंदर - ०३शिरूर - ०२एकूण - २८.