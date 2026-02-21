महाराष्ट्र बातम्या

School Evaluation : राज्यातील ४२९ शाळा ‘अ’ श्रेणीच्या मानकरी; मूल्यांकनात पुणे आघाडीवर, २८ जिल्हा परिषद शाळांचाही समावेश

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत (एससीईआरटी) राज्यातील शाळांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबविण्यात आली.
zp school

zp school

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत (एससीईआरटी) राज्यातील शाळांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये केलेल्या शाळा मूल्यांकनात राज्यातील ४२९ शाळांनी ‘अ’ ही सर्वोच्च श्रेणी मिळवली आहे. पुणे जिल्ह्यात ‘अ’ श्रेणी मिळविलेल्या शाळा सर्वाधिक असून, पुणे शाळा मूल्यांकनाच्या ‘अ’श्रेणीत अग्रेसर आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
school
ZP School

Related Stories

No stories found.